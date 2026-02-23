B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari

Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari

Adrian Teampău
23 feb. 2026, 22:04
Frica de suveraniști scoate reformele de la naftalină. PSD propune reducerea numărului de parlamentari
Corneliu Ștefan prim-vicepreședinte PSD Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. PSD propune reducerea numărului de parlamentari
  2. Referedumul pentru București va fi implementat
  3. Reforma administrativ-teritorială ascunsă de PSD

PSD propune (din nou!!!) reducerea numărului de parlamentari la 300, așa cum au votat românii la referendumul din 2009. Reforma este scoasă de la naftalină, după mai bine de 16 ani de teama ascensiunii mișcării suveraniste.

PSD propune reducerea numărului de parlamentari

Teama de partidele suveraniste, care își consolidează poziția în sondajele de opinie, îi determină pe politicieni să scoată de prin sertare promisiuni electorale de mult uitate. La presiunea președintelui Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat să implementeze referendumul pentru București, pe care îl dorea amânat. În replică, PSD scoate de la naftalină proiectul de reducere a numărului de parlamentari, la 300.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, prim-vicepreședintele social-democraților, susține că va propune reducerea numărului de parlamentari conform referendumului din 2009. Rămâne să vedem dacă se va ține și de promisiune, având în vedere că politicienii fac asemenea declarații de fiecare dată când le sunt în primejdie scaunele.

„Voi propune, în calitate de prim-vicepreşedinte PSD, reducerea numărului de parlamentari. Să începem reforma de sus. Reducem numărul de parlamentari la 300. Vă garantez că PSD va vota această propunere”, a declarat Corneliu Ştefan într-o emisiune de televiziune.

Referendumul privind reducerea numărului de parlamentari a fost iniţiat de fostul preşedinte Traian Băsescu, odată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. Consultarea a inclus două întrebări. Cea dintâi se referea la reducerea numărului de parlamenari, iar cea de-a doua la înființarea unui Parlament unicameral. Peste 80% dintre alegători au răspuns „Da” la ambele întrebări, iar referendumul a fost validat de Curtea Constituţională.

Referedumul pentru București va fi implementat

Ilie Bolojan a cedat presiunilor venite de la președintele Nicușor Dan și a acceptat să implementeze referendumul pentru București. S-a întâmplat la întâlnirea de la Cotroceni, dintre șeful statului și reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR.Premierul, ca și actualul primar general Ciprian Ciucu, ar fi dorit să bage la sertar această inițiativă, spunând că trebuie implementată în timp, iar nu în acest an.

În fapt, există temeri că Ciprian Ciucu nu va reuși să păstreze Primăria Generală la alegerile din 2028. Scrutinul organizat pe 7 decembrie, poate fi considerat un semieșec pentru candidatul PNL. Deși a câștigat, el a obținut cele mai puține voturi din istoria alegerilor locale pentru Primăria Generală, 211.562 voturi.

În aceste condiții, dacă referendumul va fi aplicat, un alt primar general va împărți bugetul municipalității, iar peneliștii vor pierde controlul asupra banilor publici ce revin primăriilor de sector.

Reforma administrativ-teritorială ascunsă de PSD

În ianuarie 2025, PSD anunța că va inția un proiect de lege prin care să se facă reorganizarea administrativ-teritorială a României. Și atunci, declarațiile aveau la bază teama că suveraniștii vor ajunge să preia puterea. De altfel, deși avansau ca termen, pentru elaborarea legii, șase luni, social-democrații nu au mai mișcat nici un deget. Interesul politic, de partid, a bătut, și de această dată, interesul public, iar reforma a fost pusă la sertar.

„În ceea ce privește partea guvernamentală și legislativă, ca prioritate s-a stabilit pentru perioada imediat următoare înființarea unui grup de lucru al PSD care să propună un proiect de lege pentru reforma administrativ-teritorială a României, o promisiune pe care clasa politică a făcut-o de mult timp și pe care nu am îndeplinit-o încă”, spunea atunci purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu.

De altfel, reorganizarea administrativ-teritorială, deși ar rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă România, nu este dorită de nimeni, dintre politicieni. Deși se bat în declarații, ca și în cazul celorlalte reforme reale, amână adoptarea unor decizii. Premierul Bolojan a prezentat această reformă doar ca alternativă, de nedorit, la tăierile salariale și concedierile în masă pe care le propune în administrație.

„Ori dovedim că actuala formulă administrativă poate funcționa, ori vom ajunge la o reorganizare administrativă, când vom fi cu spatele la zid. Cu cât amâni o boală, cu atât costurile vor fi mai mari”, spunea Bolojan cu trimitere la costurile personale ale primarilor, în cazul în care și vor pierde primăriile prin reorganizare.

Tags:
Citește și...
Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
Politică
Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
Politică
Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
EXCLUSIV: De ce nu a mers Oana Țoiu la moțiunea depusă împotriva ei. Ce face ministra de Externe la Bruxelles. Miliarde de euro pentru România (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: De ce nu a mers Oana Țoiu la moțiunea depusă împotriva ei. Ce face ministra de Externe la Bruxelles. Miliarde de euro pentru România (VIDEO)
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Politică
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu…”
Politică
Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu…”
Partidele din coaliție au îngropat securea războiului. Coaliția de guvernare s-a înțeles pe tăierile din administrație și pe relansarea economică
Politică
Partidele din coaliție au îngropat securea războiului. Coaliția de guvernare s-a înțeles pe tăierile din administrație și pe relansarea economică
Ce se întâmplă cu banii din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale. Vicepreședintele Parlamentului European vine cu explicații (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu banii din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale. Vicepreședintele Parlamentului European vine cu explicații (VIDEO)
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
Politică
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Politică
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Politică
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Ultima oră
23:39 - Ministrul Muncii a prezentat pachetul de solidaritate socială. Cum încercă Guvernul să sprijine pensionarii și familiile vulnerabile
23:22 - Laura Codruța Kovesi, înlocuită de un german la conducerea Parchetului European. Schimbarea se va produce la finalul lui octombrie
23:19 - Caz cutremurător în SUA.  Două persoane au rămas blocate într-un autoturism și au murit din cauza frigului
23:18 - Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
22:59 - Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris
22:54 - Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
22:44 - Fiul lui Rob Reiner este acuzat oficial de moartea părinților săi. Ce pedeapsă riscă tânărul pentru dubla crimă
22:39 - Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
22:36 - Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
22:17 - Tensiuni majore la Bruxelles după ce Ungaria a blocat împrumutul pentru Ucraina. Cum răspunde conducerea UE