PSD propune reducerea numărului de parlamentari

PSD propune (din nou!!!) reducerea numărului de parlamentari la 300, așa cum au votat românii la referendumul din 2009. Reforma este scoasă de la naftalină, după mai bine de 16 ani de teama ascensiunii mișcării suveraniste.

Teama de , care își consolidează poziția în sondajele de opinie, îi determină pe politicieni să scoată de prin sertare promisiuni electorale de mult uitate. La presiunea președintelui Nicușor Dan, ar fi acceptat să implementeze referendumul pentru București, pe care îl dorea amânat. În replică, PSD scoate de la naftalină proiectul de reducere a numărului de parlamentari, la 300.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, prim-vicepreședintele social-democraților, susține că va propune reducerea numărului de parlamentari conform referendumului din 2009. Rămâne să vedem dacă se va ține și de promisiune, având în vedere că politicienii fac asemenea declarații de fiecare dată când le sunt în primejdie scaunele.

„Voi propune, în calitate de prim-vicepreşedinte PSD, reducerea numărului de parlamentari. Să începem reforma de sus. Reducem numărul de parlamentari la 300. Vă garantez că PSD va vota această propunere”, a declarat Corneliu Ştefan într-o emisiune de televiziune.

Referendumul privind reducerea numărului de parlamentari a fost iniţiat de fostul preşedinte Traian Băsescu, odată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale. Consultarea a inclus două întrebări. Cea dintâi se referea la reducerea numărului de parlamenari, iar cea de-a doua la înființarea unui Parlament unicameral. Peste 80% dintre alegători au răspuns „Da” la ambele întrebări, iar referendumul a fost validat de Curtea Constituţională.

Referedumul pentru București va fi implementat

Ilie Bolojan a cedat presiunilor venite de la președintele Nicușor Dan și a acceptat să implementeze referendumul pentru București. S-a întâmplat la întâlnirea de la Cotroceni, dintre șeful statului și reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR.Premierul, ca și actualul primar general Ciprian Ciucu, ar fi dorit să bage la sertar această inițiativă, spunând că trebuie implementată în timp, iar nu în acest an.

În fapt, există temeri că Ciprian Ciucu nu va reuși să păstreze la alegerile din 2028. Scrutinul organizat pe 7 decembrie, poate fi considerat un semieșec pentru candidatul PNL. Deși a câștigat, el a obținut cele mai puține voturi din istoria alegerilor locale pentru Primăria Generală, 211.562 voturi.

În aceste condiții, dacă referendumul va fi aplicat, un alt primar general va împărți bugetul municipalității, iar peneliștii vor pierde controlul asupra banilor publici ce revin primăriilor de sector.

Reforma administrativ-teritorială ascunsă de PSD

În ianuarie 2025, PSD anunța că va inția un prin care să se facă reorganizarea administrativ-teritorială a României. Și atunci, declarațiile aveau la bază teama că suveraniștii vor ajunge să preia puterea. De altfel, deși avansau ca termen, pentru elaborarea legii, șase luni, social-democrații nu au mai mișcat nici un deget. Interesul politic, de partid, a bătut, și de această dată, interesul public, iar reforma a fost pusă la sertar.

„În ceea ce privește partea guvernamentală și legislativă, ca prioritate s-a stabilit pentru perioada imediat următoare înființarea unui grup de lucru al PSD care să propună un proiect de lege pentru reforma administrativ-teritorială a României, o promisiune pe care clasa politică a făcut-o de mult timp și pe care nu am îndeplinit-o încă”, spunea atunci purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu.

De altfel, reorganizarea administrativ-teritorială, deși ar rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă România, nu este dorită de nimeni, dintre politicieni. Deși se bat în declarații, ca și în cazul celorlalte reforme reale, amână adoptarea unor decizii. Premierul Bolojan a prezentat această reformă doar ca alternativă, de nedorit, la tăierile salariale și concedierile în masă pe care le propune în administrație.

„Ori dovedim că actuala formulă administrativă poate funcționa, ori vom ajunge la o reorganizare administrativă, când vom fi cu spatele la zid. Cu cât amâni o boală, cu atât costurile vor fi mai mari”, spunea Bolojan cu trimitere la costurile personale ale primarilor, în cazul în care și vor pierde primăriile prin reorganizare.