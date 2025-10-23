Dominic Fritz, președintele USR, a făcut declarații referitoare la creșterea salariului minim pe economie, în anul 2026. Primarul timișorenilor a explicat și care ar fi fost condiția ca acest lucru să fie posibil, lansând astfel un atac la adresa lui Sorin Grindeanu și, implicit, a social-democraților.

Fritz, atac la adresa PSD. Ce a transmis președintele USR

Potrivit declarațiilor lui Fritz, exista o variantă ca majorarea salariului minim să fie posibilă în 2026. Aceasta constă în inexistența PSD-ului într-o guvernare „în care a dus deficitul la 10%”.

„Pentru creșterea salariului minim, care are un efect imediat nu doar asupra bugetului statului, ci și asupra economiei mai largi, momentan eu nu văd spațiul bugetar (necesar, n.r.) și de aceea, pentru 2026, nu cred că este realist, deși, bineînțeles, toată lumea și-ar dori să avem acest spațiu. Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care a dus deficitul la 10%, acum am avea spațiu de a crește salariul minim”, a afirmat Dominic Fritz, potrivit

Ce a declarat Grindeanu cu o zi în urmă

Miercuri, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a fost întrebat dacă au fost luate în calcul măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, în contextul în care prețul la energie s-a mărit. Liderul social-democraților a explicat că a „atenționat un pic ”, deoarece consideră că majorarea salariului minim pe economie este necesară.

‘„Am atenționat un pic Guvernul, inclusiv azi (miercuri, n.r.). Am văzut luări de poziție cum că se refuză creșterea salariului minim. Să știți că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreședinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creștere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem”, a spus Grindeanu, miercuri.