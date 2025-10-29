B1 Inregistrari!
Dominic Fritz: Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni / În coaliție sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea privilegiilor

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 23:17
Foto: Dominic Fritz / Facebook
Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit despre cât de greu e să faci reforme și să schimbi statul român cu adevărat, când în cale îți stau oameni ce sunt afectați direct. El a dat exemplul pensiilor speciale ale magistraților a căror reformare depinde chiar de OK-ul magistraților. Fritz a mai susținut că, din păcate, nu toată lumea din coaliție vrea cu adevărat reformarea României.

Ce a spus Fritz despre cât de greu e să faci reforme

„Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în spatele unor regulamente, contracte etc. şi durează mai mult. Și eu aș vrea să se mişte lucrurile mult mai rapid, doar că alternativa să renunţăm nu există. Trebuie să ducem aceste lupte”, a declarat Dominic Fritz, la Antena 1.

El a justificat majorarea TVA prin faptul că avem deficit de 10% și era nevoie rapid de bani la buget. A admis, totuși, că în această situație „realitatea morală, care e revoltătoare, se întâlneşte cu realitatea economică”.

„Problema e că trebuie să o facem (reforma) cu foarte mulţi oameni care sunt şi ei privilegiaţi. Şi vedeţi, cu pensiile speciale, cât de greu e să ajungem la o concluzie care şi trece de justiţie, pentru că cei din justiţie sunt fix cei afectaţi. Şi nu e singurul exemplu. Bineînţeles că privilegiaţii sunt în toate instituţiile, care dau avize, care scriu rapoarte etc. (…)

Prea profund suntem în rahat, dacă îmi permiteţi, să ne putem scoate în câteva luni. (…)

Încă muncim la toate aceste reforme, trebuie să reducem dimensiunile administraţiei centrale, trebuie să facem o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile, trebuie să mergem mai departe pe pensii speciale. După ce trecem pensiile pentru magistraţi, mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate”, a mai spus președintele USR.

Cine sunt vinovații pentru criza bugetară

Fritz a ținut apoi să amintească faptul că am ajuns în criză bugetară din cauza unor „decizii profund greşite ale unor politicieni, unor promisiuni profund mincinoase ale unor politicieni”.

„Parţial, acești politicieni încă stau la masa deciziilor şi asta e o problemă de încredere, e adevărat. Dar trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani în minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate”, a continuat liderul USR.

Dacă tot am ajuns aici, a mai afirmat Dominic Fritz, „trebuie să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică în care oamenii nu mai au încredere”.

Ce a spus Fritz despre tensiunile din coaliție

Dominic Fritz a vorbit și despre „tensiunile” din coaliție: „E o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea status-quo-ului şi aş pune a status-quo-ului pentru privilegiaţi. Şi sunt forţe şi părţi în această coaliţie care îşi doresc mai degrabă schimbarea. E o continuă tensiune. (…) Asta e exact lupta pe care trebuie să o ducem şi, din păcate, nu există întotdeauna consens pentru aceste lucruri”.

