Fritz, reacție dură în cazul Tate: Imigranții violatori mereu vor fi protejați de falșii conservatori, cât timp acei imigranți sunt albi și bogați. Musk și JD Vance continuă să laude valorile tradiționale, în timp ce se aliniază cu armata de violatori ai Rusiei

Reacții extrem de dure au apărut în spațiul public după ce frații Andrew și Tristan Tate, acuzați în România de trafic de persoane și viol în formă continuată, au fost lăsați să plece în SUA. Dar de departe cea mai dură reacție a venit din partea lui Dominic Fritz, lider în USR și primarul Timișoarei.

Fritz a avut două luări de poziție, pe Facebook și X, și, deloc întâmplător, cea mai categorică reacție a fost pe platforma lui Elon Musk. De altfel, USR-istul i-a acuzat direct de ipocrizie pe Musk, J.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite, și pe restul „falșilor conservatori”.

„Doi cetățeni străini inculpați pentru trafic de ființe umane și sex cu minore în România tocmai au fost duși în Florida cu avionul privat, după o campanie presiuni publice și politice derulată de membrii miliardari din Administrația Trump împotriva sistemului judiciar din România. Imigranții violatori mereu vor fi protejați de falșii conservatori, atât timp cât acei imigranți sunt albi și bogați.

Elon Musk, JD Vance și prietenii lor vor continua să propovăduiască despre libertate și valorile tradiționale în timp ce atacă chiar fundamentele democrațiilor noastre europene și se aliniază cu armata de violatori ai Rusiei.

Românii nu se vor lăsa manipulați de asta”, a scris Dominic Fritz, pe X.

Two foreigners indicted for human trafficking and sex with minors in Romania have just been brought to Florida by private jet, after a public and political pressure campaign by billionaire members of the Trump administration against the Romanian justice system. Rapist immigrants…

— Dominic Fritz (@DominicFritzTM)