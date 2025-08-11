B1 Inregistrari!
Furnizorii de servicii medicale îi dau replica șefului CNAS. Care este realitatea din spatele economiilor la bugetul de sănătate

Furnizorii de servicii medicale îi dau replica șefului CNAS. Care este realitatea din spatele economiilor la bugetul de sănătate

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 19:38
Furnizorii de servicii medicale îi dau replica șefului CNAS. Care este realitatea din spatele economiilor la bugetul de sănătate
Horațiu Moldovan Sursa foto: captura video Digi 24

Furnizorii de servicii medicale private i-au dat replica lui Horațiu Moldova, șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate după ce acesta a acuzat clinicile medicale că ar refuza fondurile acordate pentru investigații și analize medicale.

Cuprins:

  • Ce declarații a făcut Horațiu Moldovan
  • Care a fost replica furnizorilor de servicii medicale
  • Furnizorii de servicii acuză birocrația CNAS
  • Ce concluzii trag furnizorii de servicii medcale

Ce declarații a făcut Horațiu Moldovan

Horațiu Moldovan a dat vina pe furnizorii de servicii medicale spunând că aceștia preferă banii „cash”, în locul decontărilor de la CNAS, pentru serviciile medicale prestate asiguraților. Explicația sa, făcută la Digi 24, vine după o altă declarație, scandaloasă, conform căreia anul trecut în bugetul CNAS au rămas în jur de 100 de milioane de lei necheltuiți pentru analize și investigații.

„Dacă vă puteţi imagina, la sfârşitul anului trecut am avut peste 110 milioane de lei necheltuiţi pe laborator, pe analize medicale şi imagistică tocmai din aceste considerente, pentru că fiecare furnizor are propriul sistem de programări şi nu există un sistem centralizat la nivel naţional, gestionat de către Casa de Asigurări de Sănătate ca plătitor al acestor servicii”, spunea președintele CNAS într-o intervenție la Digi 24.

Ulterior, el a simțit nevoia să detalieze aruncând responsabilitatea pe furnizorii de servicii medicale. Despre aceștia, Horațiu Moldovan a spus că preferă banii „cash”, de la pacienți, în locul sumelor alocate de CNAS.

„De multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar de lucrul acesta o să avem grijă în controalele pe care le vom face. (…) Dacă soliciți contractare și ai pretenția să ai acces la banul public, trebuie să respecți și niște elemente”, a afirmat Moldovan.

Care a fost replica furnizorilor de servicii medicale

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) atrage atenţia, într-o replică la acuzațiile formulate de șeful CNAS, că pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale pentru că plafonul de laborator se epuizează în primele zile ale lunii. Este o problemă cu care se confruntă asigurații din toată țara. Reprezentații PALMED au subliniat că „afecţiunile pacienţilor nu ţin cont de birocraţie”.

Spre deosebire de Horațiu Moldovan, PALMED prezintă informații dintr-un studiu realizat de ASE, conform căruia, doar 42% din cheltuielile reale din sistemul de sănătate sunt acoperite de CNAS.

„În contextul declaraţiilor recente ale Preşedintelui CNAS, Horaţiu Moldovan, potrivit cărora fondurile publice alocate pentru analize medicale decontate nu sunt epuizate pentru că «de multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate», PALMED revine cu următoarele clarificări:

Sistemul medical din România este profund subfinanţat, primind o alocare de doar 6,18% din PIB, faţă de 10%, media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, inclusiv sumele puse la dispoziţie de CNAS sunt insuficiente, acoperind doar 42% din cheltuielile reale din sistemul de sănătate, potrivit studiului «Transparenţa banilor în sistemul medical românesc», publicat de ASE la începutul anului 2025. Restul sumelor necesare sunt acoperite de Ministerul Sănătăţii, autorităţi locale şi pacienţi”, se arată într-un comunicat al PALMED.

Furnizorii de servicii acuză birocrația CNAS

În comunicat, PALMED arată că există mai multe motive complementare pentru care pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale. De multe ori, arată furnizorii de servicii medicale, fondurile alocate de CNAS sunt doar pe hârtie sau în tabele Excel. Astfel, furnizorii de servicii medicale nu au posibilitatea reală să contracteze acest bani.

Pe de altă parte, mai arată comuicatul, în situaţiile în care banii ajung, totuşi, în sistemul de sănătate, nu sunt disponibili simultan pentru toţi furnizorii. Sumele sunt alocate arbitrar, fără să se ţină cont de nevoile reale şi de principiul declarativ asumat de oficialii Ministerului Sănătății, potrivit căruia „banii urmează pacientul”.

„Totodată, fondurile sunt distribuite lunar, în mod fragmentat, fiind blocată astfel orice iniţiativă de planificare strategică a resurselor”, se menţionează în comunicat.

Ce concluzii trag furnizorii de servicii medcale

PALMED subliniază că acuzațiile lui Horațiu Moldovan sunt nefondate și că nu există din partea furnizorilor de servicii de sănătate o preferinţă pentru cash, așa cum susține. Această practică, a listelor de așteptare, este rezultatul deficiențelor din sistemul de asigurări de sănătate. Pacienții plătesc pentru că se confruntă cu un sistem subfinanțat și blocat de birocrație.

„Această practică este rezultatul deficienţelor sistemice – o soluţie de avarie, de supravieţuire, la care recurg pacienţii care se confruntă cu un sistem subfinanţat şi blocat birocratic, dar care au, totuşi, nevoie de acces la servicii de sănătate. Tocmai din aceste motive, într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, «nefolosirea banilor publici» reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde, în realitate, o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială, gestionată de o platformă informatică în moarte clinică”, menţionează sursa citată.

Furnizorii de servicii medicale atrag atenția că rămân deschis colaborării interinstituţionale, în beneficiul pacientului. Potrivit sursei citate, în prezent, bugetele pentru analize sunt nu doar insuficiente, dar şi alocate în mod arbitrar şi fragmentat. Din acest motiv, pacienții sunt diagnosticați cu întîziere, iar tratamntul și recuperarea devin mult mai dificile și de până la zece ori mai costisitoare.

„În politicile publice, la fel ca în actul medical practicat în fiecare zi de membrii noştri, o soluţie sau un tratament potrivit pleacă de la identificarea corectă a problemei şi cauzelor acesteia. Suntem determinaţi să continuăm dialogul cu partenerii noştri instituţionali şi să realizăm, împreună, o radiografie reală a sistemului de sănătate şi provocărilor cu care se confruntă acesta, pentru ca mai apoi să putem dezvolta soluţii performante în sprijinul pacienţilor”, afirmă reprezentanţii PALMED.

