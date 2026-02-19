Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)

Este bătaie pe fuzionarea comunelor mici din România. Consiliul Județean Timiș ia inițiativa și le cere primarilor să fuzioneze de bună voie comunele pe care le conduc. Un proiect pilot, își laudă Alfred Simonis ideea. Doar că, ideea nu e deloc originală. Șeful PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a anunțat acum o săptămână fuzionarea a două comune din județ.

Ideea lui Alfred Simonis, dar care nu e a lui

„Vrem să înființăm un fond județean care să susțină comunele care aleg să se unească. Concret, dacă două sau trei comune decid, de bunăvoie, să fuzioneze vor primi, printr-un parteneriat financiar, de la Consiliul Județean Timiș între 10 și 20 de milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori.

Vreau să fiu foarte limpede: banii vor fi acordați indiferent de culoarea politică a primarilor. Nu este un favor politic, ci este o investiție pe termen lung. O investiție prin care comunitățile pot face mai repede ceea ce oricum trebuie făcut: drumuri comunale, apă, canalizare, gaz, modernizarea școlilor și alte proiecte esențiale pentru dezvoltare.

Astăzi, o comună mică are un buget redus. Multe dintre ele au deja probleme serioase financiare, iar accesul la finanțări devine din ce în ce mai dificil. De aceea, noi venim cu această soluție pentru a încuraja comunele să fuzioneze. Nu obligăm pe nimeni. Nu impunem nimic. Nu venim cu termene limită. Decizia aparține exclusiv comunităților. Până acum s-a tot vorbit despre reforma administrativă, despre comasare, dar totul a rămas la nivel de idee, fără vreo inițiativă concretă. Noi propunem un parteneriat financiar și o viziune clară de dezvoltare.

Mai mult, îndemnăm Guvernul să instituie un fond național care să funcționeze pe aceleași principii. Iar sumele care vor fi acordate pentru comasare se vor recupera, pe de o parte, prin reducerea cheltuielilor administrative, mai puține funcții de conducere, mai puține structuri paralele și, pe de altă parte, printr-o utilizare mai eficientă a banilor pentru investiții. Reforma nu trebuie făcută cu forța, dar nici nu poate fi amânată la nesfârșit. Iar pentru asta, noi, cei de la Consiliul Județean Timiș, venim cu o propunere reală.”, a transmis șeful CJ Timiș.

Reforma începe în Timiș, ne anunță Simonis

Ideea este excepțională, asta nu neagă nimeni. E adevărat că sunt sute de comune care nu pot supraviețui și care au cheltuieli pe care nu le pot susține, iar fuzionarea ar fi soluția cea mai bună.

Două comune din județul Satu Mare au anunțat, acum o săptămână, că se unesc într-una singură pentru a face față cheltuielilor administrative. Primarii localităților Beltiug și Socond au ajuns la concluzia că, deşi dispun de toată infrastructura necesară pentru buna funcţionare a unei aşezări, nu se vor putea susţine financiar în următorii 2-3 ani. Așa că au decis să se unească într-una singură.

Mica reorganizare teritorială se va pune în practică după ce consiliile locale ale celor două comunităţi vor emite nişte hotărâri în acest sens, care vor cuprinde şi organizarea unui referendum.

Și asta fără bani de la județ, cum promite Alfred Simonis, și fără bani de la Guvern, așa cum vrea același șef al