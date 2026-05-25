Acasa » Politică » PNL pune presiune pe PSD după moțiunea de cenzură. Gabriel Andronache cere o soluție pentru criza politică

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 13:12
Sursa foto: Andronache Gabriel / Facebook
Cuprins
  1. Liberalii cer PSD să vină cu o soluție
  2. Acuzații privind moțiunea de cenzură
  3. Gabriel Andronache:„Dăm un ultimatum PSD”

Deputatul liberal Gabriel Andronache acuză PSD că a provocat criza politică prin demiterea Guvernului, dar nu a venit cu o soluție pentru formarea unei noi majorități. Parlamentarul PNL susține că social-democrații s-au mișcat rapid pentru votarea moțiunii de cenzură, însă nu ar arăta aceeași grabă pentru a rezolva blocajul politic.

Liberalii cer PSD să vină cu o soluție

Gabriel Andronache a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că au trecut aproape trei săptămâni de la momentul în care PSD a contribuit la demiterea Guvernului, fără ca formațiunea să prezinte o soluție clară pentru ieșirea din criză.

Deputatul liberal susține că PSD ar fi grăbit procedurile atunci când a fost vorba despre moțiunea de cenzură, dar nu ar acționa la fel de rapid pentru stabilizarea situației politice.

„PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanșat-o”, a scris Gabriel Andronache pe rețelele de socializare, potrivit Agerpres.

Acuzații privind moțiunea de cenzură

Parlamentarul PNL a amintit că, de la decizia depunerii moțiunii de cenzură și până la votarea acesteia, a trecut doar o săptămână. Andronache afirmă că termenele procedurale au fost scurtate, ceea ce ar arăta că PSD a acționat rapid atunci când a dorit căderea Guvernului.

În opinia sa, aceeași rapiditate lipsește acum, când ar trebui identificată o formulă politică pentru continuarea guvernării.

„PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc”, a transmis deputatul liberal.

Gabriel Andronache:„Dăm un ultimatum PSD”

Gabriel Andronache a cerut PSD să vină în această săptămână cu o propunere pentru depășirea crizei politice. În caz contrar, liberalul susține că social-democrații ar trebui să se retragă și să permită altor forțe politice să caute o soluție.

„Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică”, a spus Andronache.

Declarația deputatului PNL vine într-un moment în care tensiunile dintre partide rămân ridicate, iar formarea unei soluții politice stabile devine esențială pentru funcționarea Guvernului și pentru continuitatea deciziilor administrative.

Criza politică riscă să afecteze inclusiv negocierile și proiectele aflate în derulare, motiv pentru care liberalii cer o clarificare rapidă din partea PSD.

