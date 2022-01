Gabriel Oprea: E bine că primul-ministru este un militar. Am convingerea că generalul Ciucă se va bate pentru ca România să depășească această criză cu bine

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul”, gl.(r) Gabriel Oprea, s-a arătat convins că Nicolae Ciucă este cel mai potrivit să ocupe funcția de prim-ministru al României în această perioadă de criză. Fostul vicepremier spune că îl cunoaște de multă vreme și că „este un militar adevărat, cu o pregătire excelentă și o experiență profesională pe măsură”.

„E bine că primul-ministru este un militar”, spune Gabriel Oprea

„Nicolae Ciuca este cel mai potrivit premier pentru Romania astazi, cand traversam aceasta perioada de criza. Este bine ca acum primul-ministru este un militar. Sunt convins ca pentru militari si pentru toti cei din domeniul de securitate nationala, cea mai buna varianta de sef al Executivului este un om provenit din Armata, in contextul framantarilor politice actuale”, a declarat Gabriel Oprea.

Fostul vicepremier pentru securitate națională l-a susținut pe Nicolae Ciucă atât la conducerea Forțelor Terestre și la șefia Statului Major General, cât și pentru funcția de prim-ministru.

„Il cunosc de multa vreme, este un militar adevarat, cu o pregatire excelenta si o experienta profesionala pe masura. Ca ministru al apararii, apoi ca vicepremier pentru securitate nationala, dar si ca presedinte al UMPMV, l-am sustinut la conducerea fortelor terestre, a statului major general, i-am acordat sprijinul Asociatiei noastre, pentru functia de premier, inclusiv public, in momente dificile pentru acesta, din punct de vedere politic si profesional. Il sustinem in continuare si avem incredere in domnia-sa, ca un om pe care il cunoastem vertical si drept, precum si ca militar”, a adăugat Gabriel Oprea.

Dacă prim-ministrul nu era un militar, a continuat el, pensiile militare ar fi fost grav afectate.

„Cred ca daca primul-ministru nu era un militar, pensiile militare ar fi fost grav afectate. Am convingerea ca generalul Ciuca se va bate pentru drepturile celor din randul carora provine si se va bate pentru ca Romania sa depaseasca aceasta criza cu bine. Imi asum aceste declaratii si sunt convins ca generalul Ciuca nu-si va dezamagi colegii militari, politisti sau din alte structuri de securitate nationala si nu-si va dezamagi poporul. Ii indemn pe toti cei care poarta sau au purtat haina militara sa fie alaturi de premierul Ciuca, sa-i acorde votul de incredere si sunt sigur ca generalul va dovedi ca este cel mai bun pentru aceasta functie”, a mai spus Gabriel Oprea.