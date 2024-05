Gabriela Firea a anunțat că va relua și extinde programul de susținere a cuplurilor infertile din Capitală: 1.000 de copii s-au născut prin programele pentru natalitate pe care le-am inițiat (VIDEO, FOTO)

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, a anunțat că va relua și extinde programul de susținere a cuplurilor infertile din București.

Programul a fost început tot de ea în mandatul precedent, dar acum este oprit.

O inițiativă similară a fost implementată de Firea la nivel național, pe vremea când era ministru al Familiei, fiind finanțate peste 10.000 de proceduri FIV.

Prin cele două programe s-au născut aproape 1.000 de copii în București și în țară.

Firea se angajează să reintroducă programul de susținere FIV în Capitală

„Folosind fondurile europene puse la dispoziție României, putem să ajutăm și alte cupluri să-și îndeplinească visul, acela de a deveni părinți.

Am stabilit de comun acord ca suma decontată să fie de 3.000 de euro la acel moment și am pornit la drum. Proiectul s-a încheiat la finalului anului 2020, din păcate, când am plecat de la Primărie. Nu a mai fost finanțat…

În total, prin cele două proiecte, de la Primărie și de la Minister, s-au născut mai mult de o mie de copii în București și în țară, iar peste 2.200 de sarcini sunt în evoluție.

În calitate de primar, voi decide categoric reluarea acestui program pentru susținerea natalității în București”, a declarat Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Generală.

Firea: România trece printr-un declin demografic major

Într-o postare pe Facebook, aceasta a atras atenția că astfel de programe sunt cu atât mai necesare cu cât țara noastră trece printr-un

„1 din 5 cupluri din România se luptă cu ! Sunt date certe, confirmate de specialiști în reproducere umană asistată. În România trece printr-un declin demografic major și avem nevoie de proiecte pentru creșterea natalității.

‼️ E nevoie de mai mult! În 2019, anul de vârf al programului FIV, se nășteau în Capitală peste 19.600 de copii. Scăderea este dramatică! În 2023, s-au născut doar 14.800 de copii.

🙏🏻 Dacă voi ajunge din nou primarul general al Capitalei, voi relua sprijinul financiar pentru procedurile FIV. Cuplurile care se confruntă cu această afecțiune, mult împovărate financiar, au nevoie de acest sprijin.

🩸 Marile proiecte din domeniul sănătății pot fi dezvoltate în Capitală folosind banii europeni. Avem la dispoziție fonduri nerambursabile importante pentru aceste programe de protecție a sănătății oamenilor. Relația dintre București, România și Uniunea Europeană este esențială și avem un profit enorm până acum, peste 1 miliard de euro în Capitală și aproape 70 miliarde de euro la nivel național”, a transmis Gabriela Firea, pe Facebook.