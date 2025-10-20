B1 Inregistrari!
Gabriela Firea cere candidat comun pentru București. Ar mai candida la Capitală?

Adrian A
20 oct. 2025, 18:39
Foto: Facebook @ Gabriela Firea
Cuprins
  1. Ce spune Firea despre candidatura la Primăria Capitalei
  2. Gabriela Firea ar dori un candidat comun la Primărie

Gabriela Firea atrage atenția că în Coaliție ar trebui stabilit un candidat comun pentru Primăria Capitalei. Nu a dat însă niciun nume de candidat, dar nu a exclus ca ea să fie alegerea PSD-ului

Ce spune Firea despre candidatura la Primăria Capitalei

Gabriela Firea nu a vrut să comenteze în niciun fel vreo concurență a ei cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru o eventuală intrare în cursa pentru București. Dar nu esclude să intre în cursă dacă Băluță nu va renunța Sectorul 4, așa cum a anunțat în mai multe rânduri.

„Concurența mea nu este cu domnul Băluță și concurența domnului Băluță nu este cu mine. V-am repetat și pentru cine are urechi de auzit, cred că poate să tragă o concluzie. Am avut în București aproape 170.000 de cetățeni din București care m-au votat. Eu spun că este o cifră impresionantă, chiar dacă am pierdut, dar eu n-am beneficiat de nicio alianță politică, electorală, cum a fost la sectoare, care, repet, acolo s-a putut realiza o alianță de trei partide.”, a declarat Firea.

Gabriela Firea ar dori un candidat comun la Primărie

Fostul edil al Capitalei susține că PSD vrea alegeri în acest an în Capitală și ideal ar fi un candidat al tuturor partidelor din Coaliție.

„Noi ne dorim alegeri.  PSD își dorește alegeri, PSD își dorește o discuție onestă în coaliție, pentru stabilirea candidatului. Iar, în cazul în care prima variantă, cea a candidatului comun, nu va fi agreată și se va merge pe ceea ce observ din declarații, pentru că nu este decizie în Coaliție, fiecare partid să aibă propriul candidat, eu aș fi foarte curioasă câți dintre cei care acum sunt vehiculați în presă își vor mai depune în realitate candidatura, fără să beneficieze de o strategie politică, de o alianță electorală politică și mergând doar cu un singur partid în fața alegătorilor.

Știți bine situația pe care am avut-o eu, la sectoare s-a candidat pe trei partide PNL, PSD, PUSL și s-au câștigat cele șase sectoare de către această Coaliție. La Primăria Capitalei s-a ajuns la candidatură separată pe partide, cu deznodământul pe care îl cunoașteți”, a explicat Gabriela Firea pentru PRO TV.

