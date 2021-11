Gabriela Firea: Nicușor Dan cere ilegal creşterea preţului la căldură şi apă caldă. El nu poate semna hârtiile în numele ADI Termoenergetica București-Ilfov, pentru că reprezentantul legal sunt tot eu

Senatoarea PSD Gabriela Firea, fostul Primar General al Capitalei, a susținut că actualul edil, Nicușor Dan, solicită ilegal creșterea prețului la căldură și apă calda. Firea spune că Dan nici după un an de mandat nu e reprezentatul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov. „Oficial, reprezentantul Bucureștiului și președintele ADI Termoenergetică București-Ilfov sunt tot eu”, a afirmat senatoarea.

Gabriela Firea, acuzații la adresa lui Nicușor Dan în criza termoficării

„Primarul general solicită ilegal creșterea prețului la căldură și apă calda! Nici acum, după un an de mandat, Nicușor Dan NU este reprezentatul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov.

Serviciul public de termoficare a fost delegat Companiei Termoenergetica (fostul RADET) prin asociația de dezvoltare intercomunitară din care fac parte Capitala, orașul Popești-Leordeni și comuna Chiajna.

Dar, surpriză!

Oficial, reprezentantul Bucureștiului și președintele ADI Termoenergetică București-Ilfov sunt tot eu.

Era nevoie doar de o hotărâre judecătorească pentru schimbarea reprezentantului legal.

Cum solicită primarul Nicușor Dan ANRE aprobarea unui nou tarif dacă, legal, nu poate semna hârtiile în numele ADI Termoenergetică București-Ilfov?”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Ea l-a mai acuzat pe Nicușor Dan că nu știe administrație și nici nu vrea să învețe: „Legea este foarte clară și doar prin ADI Termoenergetică București-Ilfov se poate stabili tariful pentru producție, transport și distribuție a energiei termice. Nu o poate face primarul de capul lui, nici compania Termoenergetica (fostul RADET), nici măcar Consiliul General al Municipiului București”.

Gabriela Firea a mai susținut că tariful a expirat în noiembrie anul trecut, dar de atunci Nicușor Dan „nu a mișcat un pai”: „Acum a fost sfătuit să ceară Consiliului General, ilegal, majorarea tarifului, pentru a acoperi pierderile acumulate într-un an”.

Gabriela Firea: Nicușor Dan a declarat zero datorii, a primit zero lei

Social-democrata a explicat apoi și de ce Primăria Generală nu a primit până acum ajutor din partea Guvernului.

„Doar dacă avea avizul ANRE și studiul de suportabilitate, Nicușor Dan putea solicita ajutor de la Guvern pentru plata datoriilor sau pentru achitarea în avans a gazelor, așa cum am făcut noi în ultimii doi-trei ani. A declarat ZERO datorii, a primit ZERO lei”, a mai scris Firea, pe Facebook.

Ea l-a acuzat apoi pe actualul Primar General că nu știe să se folosească de fondurile europene pentru a face investiții.

„Nu mai spun că o creștere a prețului făcută după ureche și doar pentru a acoperi un an de neputință poate duce la PIERDEREA FONDURILOR EUROPENE.

Echipa mea a muncit peste doi ani la documentația pentru cele 300 de milioane de euro fonduri nerambursabile!

Nicușor Dan s-a grăbit să semneze contractul ținut în sertar de guvernul Orban, dar într-un an nici măcar nu a început o licitație!”, a mai susținut Gabriela Firea.