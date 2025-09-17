B1 Inregistrari!
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare"

George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”

Ana Maria
17 sept. 2025, 16:39
George Simion, atac exploziv în Parlament: Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare
Sursa foto: Captura video Facebook / @George Simion
Scena politică românească a fost zguduită, din nou, de declarațiile tăioase ale liderului AUR, George Simion. Miercuri, în plenul Camerei Deputaților, acesta a lansat un atac dur la adresa coaliției de guvernare și a acuzat-o că se folosește de justiție ca de o armă politică, menită să reducă la tăcere adversarii incomozi.

În același context, AUR a anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuzând blocarea proiectelor de hidrocentrale începute înainte de 1989.

Ce acuzații a lansat George Simion la adresa coaliției de guvernare

De la tribuna Parlamentului, liderul AUR a susținut că justiția din România a ajuns să fie folosită ca instrument politic împotriva celor care nu sunt pe placul actualei guvernări.

„Aveți o obsesie legată de AUR. AUR este sursa problemelor pentru care justiția în România nu funcționează, pentru care statul român nu funcționează?! Voi, care sunteți la guvernare, nu mai aveți spre cine să arătați cu degetul? Fără obrăzare, acest deputat inapt spune Guru vostru, Georgescu, un om respectat de români, care este dus săptămână de săptămână la control judiciar pentru a fi sacrificat ritualic de o justiție care nu mai este justiție, dacă mai avem prezumția de nevinovăție, domnule deputat care veniți, aici, la tribună și acuzați în stânga și în dreapta, cum ar trebui să fie justiția? Ca pe vremea comisarilor sovietici? Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare. Semănați din ce în ce mai mult cu o bandă de extremă stângă din Statele Unite, care încearcă prin justiție și prin violență să-și impună punctul de vedere.”

Simion a mers chiar mai departe, comparând modul de acțiune al guvernanților cu cel al unor grupări radicale din alte țări.

Ce a spus George Simion despre USR

Deși discursul său a vizat, în general, actuala coaliție, liderul AUR nu i-a menajat nici pe reprezentanții USR, pe care i-a acuzat de extremism.

„USR-ul a devenit, din păcate, o grupare extremistă de stânga, care încearcă din ce în ce mai mult să-și elimine adversarii politici. Dacă AUR este problema voastră, dacă mișcarea suveranistă, votată de jumătate din cetățenii României, reprezintă problema voastră, vă aduc aminte că sunteți la guvernare cu PSD. Vă aduc aminte, în primul rând, că sunteți la guvernare și voi sunteți vinovați pentru dezastrul care este în țara noastră”, a mai adăugat Simion.

Afirmațiile liderului AUR vin pe fondul unui climat politic tensionat, în care opoziția acuză în mod repetat Guvernul de lipsă de transparență și de măsuri care afectează stabilitatea economică și socială.

Ce moțiune a depus AUR

Atacul verbal al lui Simion a fost urmat de anunțul depunerii unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea, intitulată sugestiv „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, a fost prezentată de deputatul Valeriu Munteanu.

Parlamentarii AUR cer prin acest demers impunerea unui calendar clar pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrale, proiecte despre care susțin că ar putea reduce dependența României de importurile de energie.

„AUR anunţă că depune o moţiune simplă cu titlu ‘Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989’. România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh doar în primul semestru şi cu unele dintre cele mai mari preţuri SPOT din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică, iar creşterea TVA-ului de la 19% la 21% în august nu a făcut decât să adâncească problemele”, a explicat Munteanu.

Acesta a mai subliniat că, deși hidrocentralele începute înainte de 1989 sunt finalizate în proporție de peste 75%, lucrările sunt blocate din cauza Ministerului Mediului, care tergiversează acordarea avizelor necesare.

Când se va vota moțiunea

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a stabilit ca moțiunea să fie dezbătută luni, 22 septembrie, de la ora 16:00, urmând ca votul să fie dat miercuri, 24 septembrie.

Rezultatul votului ar putea deveni un nou moment tensionat în relațiile dintre opoziție și putere, având în vedere miza subiectului, și anume, independența energetică a României

