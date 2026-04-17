B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
George Simion îl reșapează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Cum comentează senatorul Petrișor Peiu

Adrian Teampău
17 apr. 2026, 22:40
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. George Simion îl reșapează pe Călin Georgescu
  2. Ce spune despre o eventuală guvernare AUR
  3. Partidul lui George Simion vrea propria moțiune

George Simion ar dori să-l propună pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, în cazul demiterii lui Ilie Bolojan. Informația, vehiculată pe surse, este alimentată de informațiile privind întâlnirea dintre cei doi.

George Simion îl reșapează pe Călin Georgescu

Surse politice vorbesc despre o împăcare a celor doi, în scopu nominalizării lui Călin Georgescu pentru funcția de premier. Acesta din urmă este un veșnic pretendent la poziția de șef al guvernului, numele său fiind adus în discuție cu prilejul fiecărei crize politice. George Simion și Georgescu s-au întâlnit, vineri, 17 aprilie, la Biblioteca Națională, alimentând speculațiile pe acest subiect.

Ei ar fi discutat despre scenariul în care AUR să meargă la consultările de la Cotroceni cu Călin Georgescu propunere de premier. De asemenea, au fost analizate posibile variante de guvern din care să facă parte și partidul lui Simion.

O astfel de eventualitate, ca Georgescu să fie propus premier din partea AUR, a fost comentată de senatorul partidului Petrișor Peiu. Acesta pare că i-a luat locul lui Simion, de facto, devenind principalul comunicator al formațiunii. El a evitat să se pronunțe, precizând că nu știe despre întâlnire sau despre ce s-a discutat.

„Nu pot să comentez de ce s-au întâlnit, nu m-a informat nimeni. Nu știu ce au discutat. (…) Eu nu știu ce a cerut, eu nu am vorbit cu el decât o singură dată, într-un cadru larg, nu știu dacă a cerut sau nu ceva. Urmare a acestei întâlniri nu există nicio ședință de partid, nu avem vreo decizie. Luni când ne vom reuni, dacă va fi cazul vom analiza orice posibilitate”, a spus senatorul Peiu, la Antena 3.

Ce spune despre o eventuală guvernare AUR

Petrișor Peiu a făcut referire la discuțiile interne din partidul lui George Simion, în contextul în care a apărut în spațiul public ideea unui posibil guvern susținut de AUR, cu Călin Georgescu premier.

„Deocamdată sunt inițiative personale pe care eu v-aș ruga să le luați ca propuneri ale domnului Lulea”, a precizat senatorul AUR, făcând referire la declarațiile lui Marius Lulea, conform cărora partidul ar putea susține o moțiune de cenzură doar dacă există și o alternativă de guvernare, inclusiv varianta Georgescu premier.

Petrișor Peiu a subliniat că, în acest moment, poziția oficială a AUR este de a nu face parte din nici o alianță de guvernare cu formațiunile din coaliție.

„Noi am spus de foarte multe ori că nu dorim să intrăm în alianță cu niciunul dintre partidele din actuala Coaliție. Nu avem o decizie luată în partid privind votarea sau nu a unei moțiuni depuse de PSD. Dacă e o moțiune care cere plecarea Guvernului Bolojan, noi o vom vota, pentru că ne dorim asta”,  a spus Peiu.

Partidul lui George Simion vrea propria moțiune

Petrișor Peiu a declarat că AUR urmează să depună propria moțiune de cenzură în jurul datei de 13 mai. Formațiunea condusă de George Simion ar putea susține o eventuală moțiune a PSD, dacă aceasta vine prima și dacă vizează căderea guvernului. Totodată, el a spus că nu există discuții despre intrarea AUR la guvernare și că o astfel de variantă nu este luată în calcul înainte de alegeri.

„Deocamdată, decizia partidului este de a nu intra în niciun fel de coaliție, alianță sau înțelegere până la alegeri. De ce am participa ca partener minor în orice fel de înțelegere cu un partid care a promovat fix măsurile pe care le criticăm? Nu este logic”, a spus senatorul AUR.

Tags:
