Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: „Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat"

Ana Maria
14 oct. 2025, 13:14
Călin Georgescu, atac direct la Ilie Bolojan: Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic. Nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Georgescu l-a criticat pe Bolojan. Ce a spus despre premier și despre Viktor Orban
  2. De ce a fost trimis în judecată Călin Georgescu

Georgescu l-a criticat pe Bolojan. Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a mers marți să semneze controlul judiciar, la Poliția Buftea. La ieșirea din instituție, acesta l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan. Motivul, pentru atitudinea sa în fața premierului Ungariei, Viktor Orban.

Georgescu l-a criticat pe Bolojan. Ce a spus despre premier și despre Viktor Orban

„Pe pricipiul o imagine face cât o mie de cuvinte, am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic al premierului Ilie Bolojan în fața și în prezența premierului Ungariei, Viktor Orban. Este exact cum iobagii își plecau pe vremuri capul când veneau grofii să culeagă dijma. Or, este o umilință fără margini adresată poporului român și istoriei poporului român. Consider că este o umilință a umilinței și, sincer, nu știu cum nu-l doare capul de atâta cap plecat”, a afirmat Georgescu, potrivit Știripesurse.

Fostul candidat a fost întâmpinat de câteva sute de susținători și a fost înconjurat de bodyguarzi, așa cum se obișnuiește la aparițiile sale publice.

De ce a fost trimis în judecată Călin Georgescu

Parchetul General a anunțat că Georgescu va răspunde în fața instanței pentru promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și pentru răspândirea ideilor legionare, fasciste, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii au precizat că, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Georgescu a promovat în mod repetat concepții extremiste și xenofobe, printre care:

  • mobilizarea națiunii pentru „regenerarea” prin crearea „omului nou”, inclusiv prin mijloace violente;
  • necesitatea unui lider autoritar și predestinat pentru a conduce acest proces;
  • glorificarea trecutului și prezentarea României ca victimă a inamicilor externi;
  • cultul mareșalului Ion Antonescu, imitând gesturi și salut legionar în fața mulțimii;
  • elogierea lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Moța și altor figuri legionariste.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța ș.a’”, au precizat procurorii.

Călin Georgescu se află, în prezent, sub control judiciar și va fi judecat pentru propagandă legionară și promovarea ideologiilor fasciste. Instanța va analiza implicațiile afirmațiilor și acțiunilor sale publice, stabilind măsurile legale ce se impun.

Tags:
