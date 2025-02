Georgescu refuză să spună dacă e ofițer acoperit al vreunui serviciu secret: „Astea sunt niște întrebări care sincer nu am venit ca să discutăm întrebările astea”

Candidatul pro-rus la prezidențiale, Călin Georgescu, a refuzat să răspundă explicit dacă este ofițer acoperit al vreunui serviciu secret din România, informează

E Georgescu ofițer acoperit?

Întrebat dacă e ofițer pe deplin acoperit al unui serviciu secret din România, Georgescu a răspuns: „Nu am nici o legătură cu asta. Nu mă interesează. Astea sunt niște întrebări care sincer nu am venit ca să discutăm întrebările astea. Nu că mă feresc, sunt inutile și inadecvate. Eu cred că am cam finalizat timpul…”.

Apoi s-a uitat la ceas.

Întrebat ulterior de Liviu Mihaiu cum va face reforma serviciilor secrete, acesta a spus: „Să știți că majoritatea sunt patrioți. Jurământul sacru și cel militar e ceva ce nu poate fi negociat. Eu pe ei mă bazez. Reforma cu ei se va face, cu oameni dedicați țării, treziți în conștiință. Legea eroică a Sarmisegetuzei, totul pentru țară, nimic pentru mine, a fost și rămâne valabilă de la Decebal încoace. Eu îmi pun o mare bază pe profesioniștii din sistem, pe cei în rezervă cu care te poți sfătui. Deci avem o bază solidă”.

Primește Georgescu informații de la servicii?

Amintim că, recent, Călin Georgescu a stârnit un scandal-monstru după ce a pretins că primește informații și rapoarte din serviciile secrete: „Cunosc oameni din sistem. Sunt oameni de bună credință, care mă informează permanent din interior. Văd și eu niște rapoarte”.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avut , într-o reacție pentru B1 TV, la afirmațiile lui Georgescu: „O astfel de declarație să fie nesancționată și să rămână așa, în aer, nu numai pentru societatea românească e o problemă, ci și în relațiile noastre cu partenerii noștri externi. Cum putem noi să dăm informații clasificate către partenerii noștri dacă acele informații ajung la un civil? Că pe la urmă, vrei sau nu, aparent că Georgescu e civil… Deci, din acest punct de vedere, suntem într-un rahat cât casa și nimeni nu reacționează”.

Și Diana Șoșoacă , tot pentru B1 TV: „Dl Kelemen spune foarte bine că nu s-a sesizat nimeni. Păi cine să sesizeze? PNL? Care finanțează campania electorală a lui Călin Georgescu? Pe bune? Nu s-a sesizat nimeni, nicio instituție, DNA… Cum să spui că ai campanie 0 (lei)? Cum să creadă lumea, când niște bodyguarzi vin și stau zi de zi cu tine? Știți cât costă un astfel de bodyguard? Câteva sute de euro pe oră!”.