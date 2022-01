Germania trimite avioane de luptă în România, în încercarea NATO de a spori prezența în Europa de Est

Trei avioane de luptă Eurofighter germane vor fi trimise în România, în februarie şi martie.

„În această criză regională actuală, Germania este ferm alături de România. De la jumătatea lunii februarie, forțele aeriene germane vor participa cu Eurofighter și soldați la operațiunea NATO Enhanced Air Policing South. Împreună cu Italia, vom securiza spațiul aerian al NATO în calitate de partener de încredere”, a declarat ambasadorul Germaniei la București, Peer Gebauer.

In this current regional crisis, Germany firmly stands at the side of Romania. From mid-February, German Airforce will participate with Eurofighters and soldiers in NATOs Enhanced Air Policing South. Together with Italy, we will secure NATO airspace as a reliable partner.

— Peer Gebauer (@PeerGebauer) January 26, 2022