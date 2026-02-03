Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că statul român are 1.500 de companii, un număr absolut uriaș, cu niște pierderi foarte mari. În opinia sa, România va trebui să decidă care sunt domeniile strategice în care vrea să performeze și care sunt domeniile în care poate nu ar trebui să activeze. Vicepremierul a insistat pe predictibilitate și îmbunătățirea capacității de implementare a proiectelor în procesul de atragere a investitorilor.

Ce a spus Gheorghiu despre lansarea companiilor românești în afară

Oana Gheorghiu a declarat că firmele românești private ar avea o șansă să se extindă în străinătate, dar cele de stat au întâi nevoie de o

„Dacă ne referim la companii de stat, înainte să treacă companiile de stat să iasă în afară, trebuie să facem o reformă serioasă. Și sperăm că până se întâmplă acest lucru, să reușim să reformăm CFR-ul, unul dintre ele, că avem atât de multe, nu știm cu care să începem, astfel încât să fie pregătite. De ce nu? Chiar să fie actori importanți în dezvoltarea infrastructurii feroviare și a serviciilor de transport feroviar, cel puțin în Moldova și în Ucraina”, a declarat vicepremierul, potrivit

Ce a spus Oana Gheorghiu despre atragerea investitorilor

Aceasta a mai afirmat că România poate atrage investitori, dar trebuie să fie predictibilă și să-și implementeze strategiile, nu doar să le formuleze pe hârtie.

„Cred că România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra. De asemenea, cred că pentru investitori importante sunt capacitatea de a implementa proiecte, predictibilitatea și reducerea riscurilor – și cred că România în următorii 10 ani ar putea să câștige foarte mult dacă ar investi în energie, în energie competitivă și sigură. Nu mă refer aici doar la capacități de producție, ci la rețele, la interconectare și la flexibilitate.

Cred că este un lucru esențial să facem energia să fie competitivă pentru piața din România. Cred din nou că infrastructura și investițiile în infrastructură sunt extrem de importante. Infrastructura nu este doar un cost pentru societate, ci poate să devină un factor de multiplicare a productivității. Și ăsta e un lucru pe care, probabil, că guvernele ar trebui să îl aibă în vedere tot mai mult”, a mai declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la CFA Forecast Dinner 2026.