Gigi Becali: Anamaria Gavrilă îi este loială lui Georgescu, cu adevărat. George Simion joacă doar un joc politic. Vreau să spun toate lucrurile astea, ca să vadă lumea despre ce e vorba (VIDEO)

Gigi Becali, patronul FCSB și deputat intrat în Parlament pe listele AUR, a declarat luni, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că îi este loială cu adevărat lui Călin Georgescu, pe când joacă doar un joc politic. El a menționat că Simion vrea să obțină voturile electoratului lui Georgescu.

„Anamaria Gavrilă îi este loială lui Georgescu, cu adevărat. George joacă doar un joc politic”

Becali a fost întrebat cine a insistat cu acest tandem, George Simion-Anamaria Gavrilă.

“Acum comentăm, însă părerea mea că este inteligența lui Georgescu și cred că e opera lui. Are, probabil, un plan, adică și-a dat seama că asta îi este loială. Anamaria Gavrilă îi este loială lui Georgescu, cu adevărat. George joacă doar un joc politic și el știe asta că nu … E fraier Georgescu, nu-și dă seama de asta?”, a declarat Becali.

„Eu bag 20-30 de milioane de euro, fac un partid, în doi-trei ani îl fac mai puternic decât AUR-ul lui”

Întrebat dacă joacă un joc politic, în sensul în care a vrut să obțină voturile electoratului lui Călin Georgescu, Becali a răspuns:

“Păi toate pecare le-a făcut și de mine, el fiind pe TikTok, acolo, el nu mai știe. Și de mine, declarațiile pe care le-a făcut împotriva mea, că eu sunt convins că ține la mine, dar ce să-i fac, dacă a făcut niște declarații, eu trebuie să mă apăr acum.

Păi a spus pe TikTok că … deci, eu, când am plecat, eu tot timpul îl întrebam când îl atacam pe Georgescu: ‘George, dacă vrei să plec și îți este de folos, plec. Îmi dau demisia, că nu-i o problemă pentru mine’.

Și l-am întrebat de N ori. ‘Nu, nea Gigi, că e bine, nu nea Gigi, că așa’. Când am plecat și mi-am dat demisia, i-am zis: băi, George, cu o seară înainte, vezi că mâine îmi dau demisia din AUR, că e prea mult, adică am înțeles cu Georgescu, că e un joc politic, dar cu Anamaria, ca s-o faci acum tânără eminentă pe Anamaria Gavrilă nu mai pot să accept să strângă AUR-ul semnături pentru Anamaria Gavrilă.

El a spus: ‘Nea Gigi. Păi da, dar ea se retrage’ și zice: ‘După ce se retrage, vii înapoi?’ Eu am zis da. Dar el s-a pronunțat… ca să văd după aia pe TikTok, după 2 zile, că l-au întrebat dar îl mai primiți?

Parcă pe mine trebuie să mă primească cineva. Păi eu bag 20-30 de milioane de euro, fac un partid, în doi-trei ani îl fac mai puternic decât AUR-ul lui. Mă primește pe mine cineva? Și zice: ‘aaa, păi e istorie săracul’. El trebuie să meargă la fotbal, la oi și la biserică’.

Îți dai seama ce idioțenie? Și atuncea l-au găsit ăștia de pe la România TV, mi l-au dat, au zis cum comentez.

Domnule, cum comentez? O să facem o emisiune în care să spun adevărul, n-o să-l atac prea mult, nu o să folosesc mesajele pe care le-am avut cu el private sau ce am discutat cu el lucruri bărbătește, în privat, n-o să spun, că nu-i frumos, dar trebuie să spun lucrurile adevărate.

Adică câți bani m-a costat pe mine partidul ăsta, toate lucrurile astea … Trebuie să spun cum l-am cunoscut, cum a venit la mine ca să vrea să mă pună naș, cum să îi dau brânză, adică vreau să spun toate lucrurile astea, ca să vadă lumea despre ce e vorba.

I-am spus de atâtea ori, când vorbești despre mine, nu-ți cer nimic. N-am nevoie de nimic, nu mă mai interesează. Când vorbești despre mine, am o rugăminte: să ai grijă să nu-mi afectezi demnitatea. Și-am mai cerut încă un lucru, să te porți frumos cu Mihail Neamțu, că e prietenul meu și eu l-am adus în partid.

Astea 2 lucruri i-am cerut, n-a ținut cont nici de unul, nici de celălalt. Celălalt nu o să vă spun de ce pentru că este bucătăria lor sau a noastră, fosta noastră, în partid”, a mai spus patronul FCSB.