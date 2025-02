Gigi Becali, dezvăluiri incendiare despre Călin Georgescu: „Mi-a cerut 350.000 de euro ca să aducă echipa lui Trump în România”

Gigi Becali a lansat acuzații grave la adresa lui Călin Georgescu în timpul unei intervenții la . Patronul FCSB a dezvăluit că apropiați ai lui Georgescu i-au cerut 350.000 de dolari pentru a facilita venirea în România a unei echipe din anturajul președintelui american Donald Trump.

Cel care i-ar fi cerut bani ar fi un om de afaceri din Bacău, care i-ar fi precizat lui Becali că oameni din staff-ul lui Trump ar fi urmat să vină în România imediat după Turul 1 al prezidențialelor.

„Un om de afaceri din Bacău m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu atunci, adică între tururi. Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban”, a spus Becali.

Gigi Becali a vorbit și despre legătura cu Ionel Rusen, o persoană cunoscută pentru diverse escrocherii financiare, inclusiv înșelarea unui afacerist buzoian cu un milion de euro.

„Eu l-am sunat pe Georgescu imediat după ce a intrat în turul doi, după ce i-am deblocat numărul. El nu a răspuns, așa că i-am trimis un mesaj că sunt Becali și vreau să vorbesc cu el. A doua zi, a venit Rusen la mine și mi-a spus: Domnul Georgescu mi-a transmis că nu poate vorbi acum, dar vă va contacta la momentul potrivit. Clar că era mesagerul lui, nu? De unde știa Rusen că i-am trimis mesaj?”, a explicat el.