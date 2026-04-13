Gigi Becali, deputat intrat în Parlament pe listele AUR, a declarat că va reveni în partid dacă George Simion nu va mai fi la conducere. „Nu poți să lași țara la un asemenea om. (…) În AUR un singur om ar trebui să moară. Răutatea din oameni nu poți să o schimbi, nu ai cum. Pentru că sunt ca dracii. Dracii sunt vicleni”, a mai spus Becali.

Becali: Dacă mă implic și eu, AUR nu are cum să nu câștige alegerile

Întrebat la România TV ce va face dacă pleacă Simion din fruntea AUR, Becali a răspuns: „Îi susțin pe Dungaciu, Peiu, Ramona, desteapta femeie, mai e Virgil Mihaiescu, mai sunt vreo doi sa ii sustin si financiar. Si daca George ar face un pas inapoi, raman si eu aici, sa fiu un ministru, sa nu mai conduca el. Pentru munca lui merita un portofoliu de ministru. Daca ma implic si eu, peste 4 ani nu are cum sa nu castige alegerile. Georgica trebuie să facă de față mărturie că nu mai minte”.

Becali: Am dat 700.000 de euro pe case, să câștige Simion electorat

Patronul FCSB a povestit apoi și câți bani i-a dat lui Simion ca să câștige electorat, dând de înțeles că acesta nu i-a fost recunoscător.

„Dă-i 5.000 euro să nu se facă Georgică în Spania de râs, să aibă bani băiatul de cheltuială Georgică al meu, înțelegi? (…) „Nea Gigi, dai și mata brânza la nuntă dar?” ”Da, tată, cât?” 2 tone, pe urmă 3 tone. , nu lui, am făcut case, dar le-am lăsat pe numele lui să câștige electorat, 100.000 de euro la partid. (…) Foarte inteligent, foarte puternic și foarte curajos, dar fii atent în partea stângă, foarte viclean foarte nedemn și foarte obraznic. Astea trei din dreapta, cu astea trei din stânga, combinate, este exact caracterizarea dracilor, iese un demon”, a mai afirmat Gigi Becali, pentru