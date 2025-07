Gigi Becali, noi critici dure la adresa lui George Simion: „El, săracul, nu-și dă seama că, în Parlamentul României, o să devină penibil”/ „Gata, nu mai merge scandalul” (VIDEO)

Gigi Becali a criticat dur, duminică seara, într-o intervenție pentru B1 TV, intenția AUR de a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, în contextul asumării răspunderii pe pachetul de măsuri fiscale.

Gigi Becali a precizat că George Simion vrea doar scandal și că moțiunea de cenzură nu va avea niciun efect, având în vedere că Guvernul Bolojan abia a fost votat în Parlament.

“Hai să liniștem lumea, hai să facem pace și să acceptăm ce face guvernul și să luăm banii ăia de la UE! Să fie pace, zic eu, și liniște, ca să putem să facem ceva. Așa dacă o ținem în dezordine și tot timpul în tot felul de scandal, nu facem nimic, zic eu.

Eu am fost acolo, în partidul ăsta, AUR. Am fost eu. E adevărat, m-am înșelat. Dar acum eu vă spun, ăla nu e un partid. Acolo sunt șase-șapte oameni mai de calitate, oameni valoroși. Hai să zicem 10. În rest, nu are nimic. Ei trăiesc numai din scandaluri. Numai asta. Ce moțiune? Care moțiune de cenzură? Dacă alaltăieri a fost investit guvernul, ce moțiune de cenzură se mai facem? Acum două săptămâni a fost votat guvernul.

Ce moțiune să mai facem? Adică sunt teribili, ce să zic, nu? Adică vor scandal, vor să iasă în rest pe scandal”.

De asemenea, Gigi Becali l-a criticat dur pe George Simion, despre care a spus că “în Parlamentul României o să devină penibil”:

“Mai ales ăsta, de exemplu, George Simeon. El, săracul, nu-și dă seama că încet, încet, încet, în Parlamentul României o să devină penibil. Adică el vorbește de unul singur. Toți ceilalți parlamentari, de la toate partidele, îl lasă să vorbească la pupitru. Se uită la el pur și simplu, cred că cine știe. Se gândesc pe acasă sau la un meci de fotbal.

Îl lasă să bată câmpii pe acolo la pupitru și după aia închid microfonul și la revedere. Nu mai au nici o putere, nici o valoare nu mai au. Gata, nu mai merge scandalul. Cât? Păi cât? Că ține un an, doi, trei. Păi nu poți să o ții în scandal toată viața, într-o țară, în Parlamentul României”.