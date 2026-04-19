Csizmarik Francisc, secretarul Asociației Generație Tânără România (GTR), a povestit despre un episod petrecut pe aeroportul din Timișoara, în care afirmă că au fost implicați liderii PSD Bogdan Ivan și Radu Oprea. Potrivit acestuia, cei doi ar fi evitat rândul destinat pasagerilor.

Ce acuzații au apărut după scena din aeroport

„Știți că atunci când te îmbarci la Timișoara, ca om normal, trebuie să parcurgi un traseu șerpuitor care te duce până la poarta unde are loc controlul poliției. Ei bine, un grup de trei persoane dintre care i-am recunoscut pe Radu Oprea și Bogdan Ivan au ales să îl cheme pe șeful de tură al poliției să îndepărteze cordoanele culoarului pentru ca domniile lor să o ia pe direct. Când ești GREU, e anevoios să parcurgi același traseu ca orice om normal”, a scris acesta.

Reprezentantul ONG-ului a precizat că se afla în aeroport alături de un invitat străin, care a respectat procedura standard. El a adăugat: „Înainte de despărțire însă, amândoi ne-am uitat la gestul reprobabil al grupului de politicieni. Și ne-am spus «ce urât»”.

Cum au răspuns autoritățile

și Poliția de Frontieră au transmis duminică un punct de vedere comun, în care resping informațiile apărute potrivit cărora ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, ”l-au chemat la ordin pe şeful de tură al poliţiei să le facă loc”, în Aeroportul din Timişoara, pentru a nu aştepta la rând. Instituțiile susțin că relatarea publică nu reflectă realitatea.

„Informațiile transmise sunt false și nu au legătură cu realitatea. Reprezentanții Poliției Române și Poliției de Frontieră nu au fost contactați și nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere”, au transmis cele două structuri.

Totodată, reprezentanții acestora au precizat că nu li s-a solicitat un punct de vedere înainte de publicarea acuzațiilor. Mesajul oficial a inclus și un apel la verificarea temeinică a informațiilor lansate public.

PSD intră în „Momentul adevărului” cu un nou scandal

Controversa izbucnește chiar înaintea reuniunii programate luni, 20 aprilie, la Palatul Parlamentului, unde social-democrații urmează să decidă dacă rămân în actuala coaliție de guvernare. Evenimentul a fost prezentat de partid sub titlul sugestiv „Momentul adevărului”.

În același weekend, a blocat comentariile pe pagina oficială de Facebook, după valul de ironii stârnit de campania cu același nume, relatează Libertatea.

Tot la Timișoara și-a făcut apariția neașteptată liderul AUR, George Simion, care a susținut că prezența sa acolo a fost pur întâmplătoare.