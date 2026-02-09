Luni, în plenul Senatului României, parlamentarii grupului PACE au recurs la o formă inedită de protest, greva japoneză, exact în ziua în care premierul interimar al Educației, Ilie Bolojan, a fost convocat pentru a răspunde unei moțiuni simple depuse împotriva sa. Nemulțumiți de tăierile bugetare în domeniul Educației și diminuarea sprijinului pentru studenți, îl așteaptă pe Bolojan cu banane și un catalog improvizat în care premierul a primit nota 3.

Greva japoneză în Parlament. Ce a spus liderul grupului parlamentar

”Vom intra într-o grevă japoneză. Prin această mișcare, atitudine, vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern incompetent că noi, de astăzi, nu mai suntem sub nicio formă de acord ca această țară să fie guvernată doar prin ordonanțe de urgență. Nu este normal, nu este atributul Guvernului să legifereze în această țară. Atributul acesta este al Parlamentului. Noi suntem aleșii poporului român și vrem ca totul să treacă prin Parlament. Pentru că suntem 464 de parlamentari și aici putem decide ce este bun din punct de vedere legal. Pe lângă grevă vom facem absolut tot ce stă în puterile noastre, pe tot ce înseamnă ordonanțe de urgență vom fi prezenți, dar nu vom vota efectiv.

Vom lua parte la toate discuțiile referitoare la aceste ordonanțe de urgență, le vom comenta peste tot în comisii și vom veni cu amendamente la ele, dar punctul nostru de vedere va fi prezent “Nu votez”. De asemenea, tot prin această grevă japoneză vrem să transmitem mesajul foarte clar că totul trebuie decis doar în Parlament. Vom continua tot în spiritul acestei greve, pe care noi ne-am autoimpus-o, de a face simple ori de câte ori acești miniștri greșesc, inclusiv câte trei, cum este cazul zilei de astăzi”, a declarat liderul acestui grup parlamentar, Dorin Petrea, potrivit .

Ce conține moțiunea simplă depusă împotriva lui Ilie Bolojan

Inițiată de 41 de parlamentari, 28 senatori AUR și 13 de la PACE, moțiunea intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar” critică în termeni duri politicile Ministerului Educației. Documentul acuză că, în contextul inflaționist actual, sprijinul social destinat studenților a fost redus, iar accesul la educație a devenit tot mai dependent de resursele financiare ale familiei.

Greva japoneză în Parlament. Ce reproșuri aduc inițiatorii moțiunii Guvernului

Potrivit semnatarilor moțiunii, sub conducerea lui Ilie Bolojan, Educația a ajuns „într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, reformă fără sprijin și responsabilitate fără asumare”. Ei subliniază că, în medie, un student are nevoie de peste 2.000 de lei lunar pentru cheltuielile de bază precum hrană, cazare, transport și materiale de studiu, însă bursele acoperă mai puțin de jumătate din această sumă, iar facilitățile de transport au fost diminuate. Mai mult, sprijinul statului se acordă doar nouă luni pe an.

„Diferența dintre cât costă viața și cât oferă statul este împinsă, cu nonșalanță, în spatele studenților și al familiilor lor”, se arată în textul moțiunii, conform .

Ce riscuri ridică austeritatea în Educație

Documentul avertizează că această politică de austeritate poate conduce la creșterea ratei abandonului universitar și la exodul tinerilor din țară.

„Când educația este tăiată, nu se face economie, se face export de inteligență. Fiecare student care abandonează nu este un cost evitat, ci o pierdere pentru stat.”, se mai menționează în textul moțiunii.