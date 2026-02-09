B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: „Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern” (VIDEO)

Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: „Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern” (VIDEO)

Ana Maria
09 feb. 2026, 16:58
Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Greva japoneză în Parlament. Ce a spus liderul grupului parlamentar
  2. Ce conține moțiunea simplă depusă împotriva lui Ilie Bolojan
  3. Greva japoneză în Parlament. Ce reproșuri aduc inițiatorii moțiunii Guvernului
  4. Ce riscuri ridică austeritatea în Educație

Luni, în plenul Senatului României, parlamentarii grupului PACE au recurs la o formă inedită de protest, greva japoneză, exact în ziua în care premierul interimar al Educației, Ilie Bolojan, a fost convocat pentru a răspunde unei moțiuni simple depuse împotriva sa. Nemulțumiți de tăierile bugetare în domeniul Educației și diminuarea sprijinului pentru studenți, îl așteaptă pe Bolojan cu banane și un catalog improvizat în care premierul a primit nota 3.

Greva japoneză în Parlament. Ce a spus liderul grupului parlamentar

”Vom intra într-o grevă japoneză. Prin această mișcare, atitudine, vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern incompetent că noi, de astăzi, nu mai suntem sub nicio formă de acord ca această țară să fie guvernată doar prin ordonanțe de urgență. Nu este normal, nu este atributul Guvernului să legifereze în această țară. Atributul acesta este al Parlamentului. Noi suntem aleșii poporului român și vrem ca totul să treacă prin Parlament. Pentru că suntem 464 de parlamentari și aici putem decide ce este bun din punct de vedere legal. Pe lângă grevă vom facem absolut tot ce stă în puterile noastre, pe tot ce înseamnă ordonanțe de urgență vom fi prezenți, dar nu vom vota efectiv.

Vom lua parte la toate discuțiile referitoare la aceste ordonanțe de urgență, le vom comenta peste tot în comisii și vom veni cu amendamente la ele, dar punctul nostru de vedere va fi prezent “Nu votez”. De asemenea, tot prin această grevă japoneză vrem să transmitem mesajul foarte clar că totul trebuie decis doar în Parlament. Vom continua tot în spiritul acestei greve, pe care noi ne-am autoimpus-o, de a face moțiuni simple ori de câte ori acești miniștri greșesc, inclusiv câte trei, cum este cazul zilei de astăzi”, a declarat liderul acestui grup parlamentar, Dorin Petrea, potrivit TVR Info.

Ce conține moțiunea simplă depusă împotriva lui Ilie Bolojan

Inițiată de 41 de parlamentari, 28 senatori AUR și 13 de la PACE, moțiunea intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar” critică în termeni duri politicile Ministerului Educației. Documentul acuză că, în contextul inflaționist actual, sprijinul social destinat studenților a fost redus, iar accesul la educație a devenit tot mai dependent de resursele financiare ale familiei.

Greva japoneză în Parlament. Ce reproșuri aduc inițiatorii moțiunii Guvernului

Potrivit semnatarilor moțiunii, sub conducerea lui Ilie Bolojan, Educația a ajuns „într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecție, reformă fără sprijin și responsabilitate fără asumare”. Ei subliniază că, în medie, un student are nevoie de peste 2.000 de lei lunar pentru cheltuielile de bază precum hrană, cazare, transport și materiale de studiu, însă bursele acoperă mai puțin de jumătate din această sumă, iar facilitățile de transport au fost diminuate. Mai mult, sprijinul statului se acordă doar nouă luni pe an.

Diferența dintre cât costă viața și cât oferă statul este împinsă, cu nonșalanță, în spatele studenților și al familiilor lor”, se arată în textul moțiunii, conform Știripesurse.

Ce riscuri ridică austeritatea în Educație

Documentul avertizează că această politică de austeritate poate conduce la creșterea ratei abandonului universitar și la exodul tinerilor din țară.

Când educația este tăiată, nu se face economie, se face export de inteligență. Fiecare student care abandonează nu este un cost evitat, ci o pierdere pentru stat.”, se mai menționează în textul moțiunii.

Tags:
Citește și...
Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
Politică
Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
Politică
AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”. Primarul Daniel Băluță duce subiectul termiei din București în Consiliul General, convocat în ședință extraordinară pe 24 februarie a.c.
Politică
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”. Primarul Daniel Băluță duce subiectul termiei din București în Consiliul General, convocat în ședință extraordinară pe 24 februarie a.c.
România ar putea intra în recesiune tehnică. Radu Miruță explică ce efect au avut măsurile luate de Guvern: „Nu este o situație perfectă” (VIDEO)
Politică
România ar putea intra în recesiune tehnică. Radu Miruță explică ce efect au avut măsurile luate de Guvern: „Nu este o situație perfectă” (VIDEO)
Bogdan Ivan urmează exemplul lui Bolojan. Ministrul Energiei „fentează” audierea de la Camera Deputaților
Politică
Bogdan Ivan urmează exemplul lui Bolojan. Ministrul Energiei „fentează” audierea de la Camera Deputaților
Grevă fără precedent în comune. Primarii se revoltă față de reforma Guvernului. Cum riscă schimbările să afecteze autonomia locală
Politică
Grevă fără precedent în comune. Primarii se revoltă față de reforma Guvernului. Cum riscă schimbările să afecteze autonomia locală
Zi importantă pentru Călin Georgescu. Dosarul pentru propagandă legionară merge la judecată UPDATE
Politică
Zi importantă pentru Călin Georgescu. Dosarul pentru propagandă legionară merge la judecată UPDATE
Călin Georgescu, discurs dur la ieșirea din Tribunalul București: „Este vremea cernerii!”
Politică
Călin Georgescu, discurs dur la ieșirea din Tribunalul București: „Este vremea cernerii!”
Ministrul Sănătății își cere scuze public după scandalul concediilor medicale. Cum justifică Rogobete măsurile
Politică
Ministrul Sănătății își cere scuze public după scandalul concediilor medicale. Cum justifică Rogobete măsurile
Ultima oră
18:43 - Jaf pe autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
18:32 - Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
18:09 - Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
18:08 - Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
17:38 - AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
17:28 - Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
17:17 - Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
17:07 - Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
16:43 - VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
16:33 - Newsweek // Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus