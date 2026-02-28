Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că e momentul ca social-democrații să evalueze „ce a mers bine și ce a mers prost în această guvernare”, punctând că evaluarea va începe cu miniștrii PSD, pentru că „un partid serios nu caută vinovați în exterior”. Grindeanu a mai afirmat că „niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție”. Liderul PSD a lansat apoi un atac voalat la USR și la premierul Ilie Bolojan (PNL).

Grindeanu, despre evaluarea PSD asupra guvernării

„Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente a participării sale la guvernare. Acesta nu e un gest de revoltă și nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Este un gest de responsabilitate față de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetățeni.

După mai bine de șase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi 9 luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine și ce a mers prost în această guvernare în cele 9 luni. (…)

Această analiză începe, cum este și firesc, cu noi, în primul rând cu noi înșine, (…) pentru că, până la urmă, un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități. Dar nu se va opri doar acolo, ci va fi o analiză care va privi ansamblul guvernării”, a declarat Sorin Grindeanu, la Forumul Național al PES activists organizat în Capitală, potrivit

Grindeanu, atac voalat la USR și Bolojan

Acesta a afirmat apoi că „România nu este guvernată de un singur partid”, aluzie la USR, și că Ilie Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid, aluzie tot la USR-ul pe care-l invocase în

„Suntem la guvernare pentru a reprezenta acest vot, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori. Domnul prim-ministru Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. (…) Partidul Social Democrat nu este un partid decorativ, Partidul Social Democrat este un partid fondator până la urmă al stabilității în România, PSD este un partid european autentic, PSD reprezintă vocea a milioane de români, iar această voce nu poate și nu va fi redusă la tăcere”, a mai declarat Sorin Grindeanu.