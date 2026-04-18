Sorin Grindeanu i-a dat replica lui denunțând intenția de a vinde mai multe companii de interes stratgic. Parafrazând o declarație a premierului, a spus despre acest plan că reprezintă un „șobolănism”.

Ilie Bolojan a afirmat că măsurile de austeritate pe care le-a luat au deranjat interese. El a folosit o metaforă, cu trimitere la PSD, comparându-i cu șobolanii care rod proviziile din cămară.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat Bolojan.

Replica lui Sorin Grindeanu pentru premier

În replică, liderul PSD a denunțat intenţia guvernului de a vinde pe bursă companii naţionale profitabile, precum Romgaz, CEC, sau Transgaz. Parafrzându-l pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a spus că asta înseamnă de fapt „să furi toată cămara şi asta e adevăratul şobolănism”. El a făcut aceste declarații la Timișoara, sâmbătă, 18 aprilie, la o întâlnire regională a partidului.

„Trăim o perioadă în care există foarte multă emoţie publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile: CEC, Portul Constanţa. Astea sunt şobolănismele adevărate. Despre astea este vorba.

Şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri, când vorbea de asta. Dar asta înseamnă, că tot spunea de cămări (…), de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul când faci lucruri de tipul ăsta. Când te gândeşti să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul Bucureşti, Portul Constanţa, Transelectrica, Hidroelectrica. Toate aceste companii sunt pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri şi dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara. Şi asta e adevăratul şobolănism”, a declarat Grindeanu.

România a devenit neguvernabilă

Sorin Grindeanu a apreciat că România a devenit neguvernabilă, spunând că deciziile guvernului sunt incoerente. El a avertizat că oamenii au nevoie de investiţii în autostrăzi şi spitale, deoarece nu toţi trăiesc „în Dorobanţi sau centrul Clujului”. Din acest motiv, a precizat, este nevoie de o schimbare în actul de guvernare.

„România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este unul incoerent. Fie că eşti social-democrat, USR-ist, liberal, ungur, făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează Guvernul. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea este că trebuie să facem ceva, astfel încât să revenim la priorităţile românilor. Românii în continuare au nevoie de autostrăzi, de spitale, de investiţii locale.

Să ştiţi că nu toată lumea în ţara asta, şi sunt milioane de români, trăieşte în Piaţa Operei din Timişoara, în Dorobanţi, în Bucureşti sau în centrul Clujului. Sunt milioane de români care în continuare n-au asfalt, care în continuare n-au reţele de apă, reţele de canalizare, n-au iluminat. Şi acele proiecte trebuie să continue. Sunt lucrurile esenţiale, pe care noi înţelegem să le susţinem şi să le facem. Asta este, de fapt, adevărata prioritate. În acest moment, în schimb, lucrurile merg într-o direcţie greşită. Şi nu o spune Sorin Grindeanu, 80% dintre români spun că ţara merge într-o direcţie greşită. Şi trebuie să schimbăm această direcţie”, a precizat şeful PSD.