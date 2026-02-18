B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)

Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 15:54
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Grindeanu după decizia CCR privind pensiile magistraților
  2. Ce a spus ministrul Dragoș Pîslaru despre banii din PNRR

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că acum că judecătorii Curții Constituționale au clarificat situația privind pensiile magistraților, mai rămâne ca Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, să-și facă treaba pentru a nu pierde banii din PNRR aferenți acestei reforme. Pîslaru a avut deja o reacție pe subiect.

Ce a spus Grindeanu după decizia CCR privind pensiile magistraților

Amintim că judecătorii Curții Constituționale au declarat constituțională reforma propusă de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților.

„Foarte bine că s-a clarificat acest subiect. Eu nu comentez deciziile CCR. Am făcut un apel și eu să se ia o decizie. Bine că s-a închis subiectul, de acum încolo e treaba dlui ministru Pîslaru să-și facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit”, a declarat Grindeanu.

Șeful PSD a mai spus că are încredere că dacă Dragoș Pîslaru „își face bine treaba”, România nu va pierde banii din PNRR aferenți acestei reforme.

Ce a spus ministrul Dragoș Pîslaru despre banii din PNRR

Numai că înainte de aceste declarații, ministrul Dragoș Pîslaru afirmase deja pentru B1 TV că am ajuns în această situație din cauza guvernelor anterioare, care au amânat cu anii realizarea acestei reforme, și a CCR, care a blocat mai multe luni luarea unei decizii.

„Discuțiile cu privire la termen vor fi foarte complicate, că încălcarea unui termen e încălcarea unui termen, dar evident că acum măcar acum avem ce discuta cu Comisia”, a susținut Dragoș Pîslaru.

Totuși, ministrul s-a bucurat că acum măcar avem ce pune pe masă în discuția cu Comisia Europeană.

Tags:
Citește și...
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Politică
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Politică
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Politică
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Politică
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Politică
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Politică
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
Politică
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Politică
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Politică
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Ultima oră
16:36 - Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
16:33 - Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
16:09 - Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
15:59 - Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
15:47 - Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
15:12 - Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA