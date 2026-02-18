Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că acum că judecătorii Curții Constituționale au clarificat situația privind pensiile magistraților, mai rămâne ca Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, să-și facă treaba pentru a nu pierde banii din PNRR aferenți acestei reforme. Pîslaru a avut deja o reacție pe subiect.

Ce a spus Grindeanu după decizia CCR privind pensiile magistraților

Amintim că judecătorii Curții Constituționale reforma propusă de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților.

„Foarte bine că s-a clarificat acest subiect. Eu nu comentez deciziile CCR. Am făcut și eu să se ia o decizie. Bine că s-a închis subiectul, de acum încolo e treaba dlui ministru Pîslaru să-și facă treaba de ministru, să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit”, a declarat Grindeanu.

Șeful PSD a mai spus că are încredere că dacă Dragoș Pîslaru „își face bine treaba”, România nu va pierde banii din PNRR aferenți acestei reforme.

Ce a spus ministrul Dragoș Pîslaru despre banii din PNRR

Numai că înainte de aceste declarații, ministrul Dragoș Pîslaru deja pentru B1 TV că am ajuns în această situație din cauza guvernelor anterioare, care au amânat cu anii realizarea acestei reforme, și a CCR, care a blocat mai multe luni luarea unei decizii.

„Discuțiile cu privire la termen vor fi foarte complicate, că încălcarea unui termen e încălcarea unui termen, dar evident că acum măcar acum avem ce discuta cu Comisia”, a susținut Dragoș Pîslaru.

Totuși, ministrul s-a bucurat că acum măcar avem ce pune pe masă în discuția cu Comisia Europeană.