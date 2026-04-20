Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)

Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)

Ana Maria
20 apr. 2026, 14:11
Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)
Cuprins
  1. Grindeanu, în timp ce repeta discursul. Ce mesaj urmează să transmită după ora 17
  2. Grindeanu, în timp ce repeta discursul. Cum a reacționat liderul PSD când și-a dat seama că e filmat de un jurnalist
  3. De ce se așteaptă liderii PSD la o ruptură
  4. Care este întrebarea decisivă la care trebuie să răspundă membrii PSD

Un jurnalist de la HotNews.ro l-a surprins pe Sorin Grindeanu în timp ce își repeta discursul pregătit pentru luni seara, când social-democrații vor anunța, cel mai probabil, că îi vor retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan.

Grindeanu, în timp ce repeta discursul. Ce mesaj urmează să transmită după ora 17

Liderul PSD a fost filmat în timp ce repeta un mesaj ferm, în care admite tensiunile din interiorul partidului și nemulțumirile tot mai mari față de actuala formulă de guvernare.

De aceea, le cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat încrederea și care ne-au cerut la schimb doar să nu-i lăsăm singuri. Adevărul este că în ultimele 10 luni PSD și-a diluat identitatea de stânga, stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc. Orice am spune și oricum am argumenta, românii zic că noi îi ținem în fruntea Guvernului și îl ținem pe cel care taie, închide și dă afară. Și mai nou, vinde. A gira la nesfârșit austeritatea este o formă de trădare a propriilor noastre valori. Trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie după caz, fie sac de box, fie un rezervor de vot”, a declarat Sorin Grindeanu, în timpul repetiției.

Mesajul sugerează clar o posibilă schimbare de direcție, în contextul în care PSD analizează dacă va continua sau nu colaborarea cu premierul Ilie Bolojan.

Grindeanu, în timp ce repeta discursul. Cum a reacționat liderul PSD când și-a dat seama că e filmat de un jurnalist

Momentul a fost unul scurt. După ce a observat prezența jurnalistului în sală, Sorin Grindeanu a întrerupt repetiția și a părăsit încăperea fără alte declarații.

Ziua de astăzi este una crucială pentru social-democrați. Aproximativ 5.000 de membri ai partidului sunt așteptați să participe la consultarea internă în care se va decide dacă PSD mai rămâne la guvernare alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrage sprijinul politic.

De ce se așteaptă liderii PSD la o ruptură

Potrivit conducerii partidului, există o nemulțumire tot mai accentuată în teritoriu. Primarii și membrii de rând ar fi tot mai critici față de actuala colaborare politică, iar rezultatul votului ar putea reflecta această stare de spirit.

Conducerea Partidul Social Democrat a stabilit, luni dimineață, întrebarea care va sta la baza unei consultări interne decisive pentru viitorul actualei coaliții de guvernare. Evenimentul, intitulat sugestiv „Momentul adevărului”, are loc la Palatul Parlamentului și ar putea schimba radical scena politică.

Care este întrebarea decisivă la care trebuie să răspundă membrii PSD

Formularea aleasă de liderii PSD este una directă și critică la adresa actualului Executiv, vizând în mod explicit poziția premierului.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:
Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

