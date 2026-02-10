Grindeanu îl confruntă pe Bolojan. Marți, în cadrul dezbaterii „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociația Comunelor din România, liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm privind situația administrațiilor locale. El a criticat dur „diabolizarea” primarilor, a respins reducerea bugetelor „paușale” și a garantat că fondurile pentru comune vor fi protejate, chiar dacă economia este, în opinia sa, „de facto, în recesiune”.

Grindeanu îl confruntă pe Bolojan. De ce a criticat lipsa liderilor Coaliției și ce a cerut liderul PSD

Grindeanu a declarat că și-ar fi dorit ca discuțiile să includă toți liderii Coaliției, subliniind absența lui Kelemen Hunor și Dominic Fritz. În discursul său, a arătat că susține unele dintre propunerile UDMR și a invitat la un „exercițiu de sinceritate” între centru, teritoriu și premierul Ilie Bolojan.

„Mă bucur că suntem aici prezenți doi dintre liderii . Și, recunosc, chiar mi-aș fi dorit să fie alături de noi atât Kelemen Hunor, cât și Dominic Fritz. Ar fi fost o ocazie foarte bună să discutăm împreună, de exemplu, despre taxele locale. Mai ales că vă spun – fără să mă feresc- că rezonez cu mare parte dintre propunerile celor de la UDMR. Tocmai de aceea, astăzi aș vrea cu toții să facem un exercițiu de sinceritate – să lăsăm discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre toți elefanții din încăpere. Și sper că atât dumneavoastră, cât și domnul prim-ministru Bolojan veți fi de acord cu asta”, a spus Grindeanu.

Cum vede Grindeanu narativul public despre primari

Liderul PSD a criticat modul în care primarii sunt prezentați ca fiind „incapabili sau corupți”, atrăgând atenția că majoritatea edililor lucrează constant pentru a aduce servicii esențiale în comunități: apă, gaze, canalizare, școli și grădinițe.

„În primul rând – știți foarte bine că, în ultima perioadă, s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Pe scurt – dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget, atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure. Această diabolizare in corpore este însă doar o minciună comodă care exprimă lenea morală și intelectuală a celor incapabili să depășească populismul ieftin. Administrația nu se face cu lozinci și etichete, ci cu multă muncă. Iar adevărul este că marea majoritatea a primarilor sunteți oameni care bateți drumurile săptămânal la București nu pentru privilegii, ci pentru a aduce apă, gaze și canalizare în comunitățile dumneavoastră. Sau pentru a construi școli și grădinițe.

Este comod să îi spui unui primar că este incapabil pentru că a întrerupt iluminatul public, după ce i-ai luat toți banii din conturi. Eu cred că această abordare greșită trebuie să înceteze! Așadar, primul exercițiu de sinceritate este să recunoaștem că este nevoie de mai mult respect față de dumneavoastră! De mai puține piedici și de mai mult sprijin concret! În același timp, acest lucru trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă Guvernul, trebuie să aibă un corespondent credibil și la nivelul comunităților locale.”, a mai spus Grindeanu, potrivit .

Ce soluții propune liderul PSD pentru sprijinirea comunităților

Grindeanu susține că trebuie să existe un echilibru între responsabilitatea Guvernului și sprijinul concret oferit primarilor, astfel încât proiectele locale să fie implementate fără obstacole inutile. Liderul PSD este de părere că respectul și colaborarea între centru și administrațiile locale reprezintă cheia pentru succesul inițiativelor comunitare.