Acasa » Politică » Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern

Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern

Adrian Teampău
12 oct. 2025, 22:30
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Grindeanu, despre ospătarii de la guvern
  2. Omul lui Bolojan supărat pe cei opt ospătari

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, susține că ospătarii despre care s-a spus că vor fi concediați de la guvern, au rămas acolo. Politicianul social-democrat a declarat că i-a văzut servind la mesele de protocol ale liderilor coaliției.

Grindeanu, despre ospătarii de la guvern

Președintele PSD a făcut această declarație, referitoare la ospătarii de la Palatul Victoria, ca să arate că anumite declarații făcute de premier și echipa sa sunt doar ca să dea bine la opinia publică. El a arătat că, după ce secretarul general al Guvernului a anunțat că va concedia ospătarii, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Când pare că vorbești doar de reduceri, de dat oameni afară, de chestiuni care câteodată nu sunt neapărat cele mai importante lucruri, dă foarte bine la presă să spui despre numărul de ospătari din guvern. Dar să vă mai spun ceva. Ştiţi că în continuare sunt ospătarii acolo?” , a arătat Sorin Grindeanu.

El a spus că nu i-a numărat, astfel că nu poate spune dacă sunt toți ospătarii. Dar, a precizat, chelnerii vin și-i servesc inclusiv pe politicienii care participă la ședințele coaliției de guvernare

„Nu am numărat (dacă au rămas toți ospătarii – n. red.), că nu-i ştiu, dar la Coaliţie vin ospătarii să ne aducă”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Omul lui Bolojan supărat pe cei opt ospătari

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce, într-o conferință de presă, în luna iulie, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, declara că guvernul are o cheltuială de 80.000 de lei cu opt ospătari care servesc demnitarii cabinetului prim-ministrului.

„Cheltuielile de protocol sunt aproximativ, şi vă dau cifre generice, 3 milioane de lei pe an bugetate, dintre care 2,3 milioane de lei revin RAPPS-ului sub formă de, le denumesc generic, cheltuieli de restaurant, în care avem, de exemplu, o cheltuială fixă lunară de 80.000 de lei cu opt ospătari care deservesc demnitarii, sigur şi Cabinetul prim-ministrului, şi avem în medie 300.000 de lei, am avut 300.000 de lei pe lună protocol, cheltuieli cu protocolul”, a mai spus şeful Cancelariei, colaborator al lui Ilie Bolojan de la Oradea.

În acest context, după ce a încălzit publicul, dezvăluind „cheltuielile nesimțite” care sunt făcute cu protocolul, Mihai Jurca spunea că vor fi reduse. Astfel, cei opt ospătari urmau să fie trimiși acasă.

„Vom reduce aceste cheltuieli, interzicând demnitarilor să mai poată organiza mese, bufet în cadrul şedinţelor. Sigur, e nevoie ca fiecare cabinet să aibă posibilitatea să aibă o apă, o cafea, un ceai şi, în acelaşi timp, am eliminat bufetul de după fiecare şedinţă de guvern. Este clar că suntem atenţi şi la volumul de activităţi, acţiuni pe zona de protocol, dar un alt lucru foarte important de menţionat şi s-ar putea să fie cu un impact mai mare decât volumul numărul de mese pe care îl organizăm”, mai spunea Jurca.

