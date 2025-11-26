Sorin Grindeanu, președintele PSD, a dat vina pe Curtea Constituțională (CCR) în încercarea de a explica de ce unii angajați cu funcții importante vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Amintim că Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul care limitează acest cumul. Mai precis, cei cu pensie specială pot cumula veniturile, dar trebuie să renunțe la 85% din pensia specială, care nu e bazată pe contributivitate. Proiectul prevede câteva excepții.

Ce a spus Grindeanu despre excepțiile la legea ce vizează cumulul pensie – salariu la stat

„Nu sunt niciun fel de controverse. Eu cred că ministrul Muncii a explicat foarte bine. Nimeni nu vrea să existe excepţii. Doar că există anumite decizii ale CCR legate de anumite categorii. Acele decizii trebuie respectate. Absolut nimic în plus!”, Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că deocamdată coaliția n-a decis modul în care va trece proiectul de Parlament.

Cum a explicat excepțiile ministrul Muncii

Marți, pe B1 TV, ministrul Muncii de ce unii vor fi exceptați de la noua regulă.

„Rămâne o listă de excepții bazată exclusiv pe decizia CCR din 2009, decizia nr 1114, o decizie de care trebuie să ținem cont pentru că altfel am face un proiect populist și neserios, care ar pica la CCR.

De fapt, asta înseamnă că excepțiile statuate în decizia respectivă sunt următoarele: președintele României – care oricum nu cumulează nicio pensie cu salariul – Avocatul Poporului, președintele CSM, membrii CCR și parlamentarii pentru că sunt aleși, a spus Curtea cu acea ocazie”, a declarat ministrul Florin Manole (PSD).