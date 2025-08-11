Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a insistat că Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare (PNL), trebuie să găsească surse de finanțare pentru continuarea investițiilor locale prin programul „Anghel Saligny”. Declarația a fost făcută după o ședință în care conducerea PSD a votat să rămână la guvernare, dar

Ce a spus Grindeanu despre investițiile prin „Anghel Saligny”

Ce condiții pune PSD pentru a rămâne la guvernare

Întrebat care e poziția PSD în privința investițiilor prin „Anghel Saligny”, de vreme ce partenerii de guvernare că pentru toate, Sorin Grindeanu a răspuns: „Există o prioritate și asta am votat noi azi. 1. pachetul de privilegii și adoptarea acestui pachet, 2. discuțiile cu Ministerul Finanțelor pentru găsirea surselor de finanțare pentru continuarea ”Anghel Saligny” și pentru continuarea a ce înseamnă autostrada Moldovei de exemplu, că am văzut că sunt discuții pe suspendarea lucrărilor. Eu știu că bugetul Ministerului Transporturilor de aproape 43 de miliarde e mai mult decât suficient pentru continuarea acestor lucrări”.

Duminică, Marius Budăi, fost ministru PSD, a susținut că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoar , în cazul în care lucrările la A7 şi A8 vor fi sistate.

„În urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova:

să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră;

⁠să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8;

și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit,

să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului!”, a transmis Marius Budăi, pe Facebook.

După ședința din PSD, Grindeanu a anunțat și condițiile partidului pentru a rămâne la guvernare.

„PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea nr. membri CA). Când aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției.

Solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici.

Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa pachetului numărului trei: sănătate, educație, măsuri fiscale și măsuri pentru relansarea economiei. Astea sunt condițiile PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.