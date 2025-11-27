Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)

Sorin Grindeanu și-a mai înmuiat mesajul în privința tăierilor din instituțiile publice. Șeful PSD continuă să spună că este împotriva tăierilor, dar nu atât de tare încât să plece de la guvernare.

Grindeanu face doar puțină opoziție. E mai bine la guvernare

Sorin Grindeanu a reafirmat că PSD nu susţine eventuale tăieri salariale cu 10% în cazul unor angajaţi bugetari, subiect discutat în ultima perioadă în coaliția de guvernare.

„Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. Ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri şi n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că n-are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri.”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Cum rămâne cu ieșirea de la guvernare

Întrebat dacă va ieşi de la guvernare în cazul în care, totuși, unii bugetari vor rămâne fără 10% din salarii, Sorin Grindeanu nu a mai fost atât de înverșunat ca acum câteva zile.

„Eu sper ca celor care susţin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă şi să renunţe. Adică am văzut şi nuanţări din partea altor colegi de guvernare. Haideţi să aşteptăm. Poziţia noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii.”, a mai declarat liderul PSD.

Ce spunea Grindeanu acum o săptămână

Acum câteva zile, tot Sorin Grindeanu era mult mai tranșant. Susținea sus și tare că își ia partidul și pleacă de la guvernare.

”Simt nevoia, urmare a desfăşurărilor din ultimele zile legate de apocalipsa asta de dreapta, care vine peste noi cu tăieri de salarii şi aţi văzut toate lucrurile care sunt anunţate, parcă au mai fost anunţate în urmă cu vreo 15 ani de unii, tăieri de salarii la educaţie, la sănătate, la toată lumea, ca să fim pe scurt.

Eu vă anunţ următorul lucru, că atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad. Iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva.”, a spus .