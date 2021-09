Guvern: Proiectul de OUG privind programul „Anghel Saligny” a ajuns în original la Ministerul Justiției în 25 august. A fost retransmis în 2 septembrie, în contextul în care Lucian Bode a devenit ministru interimar

Guvernul informează că proiectul de OUG pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” a ajuns în original la Ministerul Justiției pe 25 august, fiind retransmis în 2 septembrie ca urmare a faptului că a fost instalat un nou ministru, Lucian Bode, care a preluat interimatul funcției lăsate libere prin remanierea lui Stelian Ion.

Guvernul, precizări despre proiectul de OUG privind programul „Anghel Saligny”

„În contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii conform cărora Ministerul Justiţiei ar fi primit abia joi, 2 septembrie, proiectul, în original, al OUG pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, Guvernul României face următoarele precizări: proiectul de OUG pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, în original, a ajuns la Ministerul Justiţiei în data de 25.08.2021; proiectul de OUG pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii «Anghel Saligny», în original, a fost retransmis în data de 02.09.2021 Ministerului Justiţiei, în contextul preluării mandatului de ministru interimar al Justiţiei de către domnul Lucian Bode”, se arată în comunicatul transmis vineri de Guvern către Agerpres.

Florin Cîțu spunea că proiectul a fost trimis inițial pe 12 august.

Proiectul va intra în ședința de guvern de vineri, conform precizărilor făcute de ministrul interimar Lucian Bode.

„Ministerul Justiției este ultimul avizator pe toate proiectele de acte normative, nu doar pe proiectul de ordonanță de urgență pentru aprobarea planului național de investiții «Anghel Saligny». Ministerul Justiției se pronunță pe legalitatea acestui proiect și tuturor proiectelor de act normativ, nu pe oportunitate. Nu mai reiau ce înseamnă oportunitate că înțelege toată lumea. Observațiile avute în vedere de către direcția de specialitate sunt menținute și au fost transmise către Ministerul Dezvoltării, către inițiator. Aseară am văzut documentul, am văzut proiectul în original, subliniez că am văzut și această discuție, cu siguranță astăzi intrăm în ședința de guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării, inițiatorul, are două variante – integrează observațiile Ministerului Justiției sau răspunde cu argumente de ce nu le preia”, a declarat oficialul.