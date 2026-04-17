Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat

Premierul Ilie Bolojan a decis schimbarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei . Bogdan-Ioachim Bulete a fost înlocuit cu Florin Stăneaţă, directorul APIA Tulcea. Deciziile referitoare la înlocuirea guvernatorului au fost publicate, vineri, 17 aprilie, în Monitorul Oficial.

Florin Stăneaţă a deţinut până în prezent funcţia de director executiv al APIA Tulcea. El a fost responsabil cu gestionarea plăților și a fondurilor în agricultură la nivelul județului. El a acumulat experiență în gestionarea subvențiilor agricole, în relația directă cu fermierii și în aplicarea normelor europene de mediu în domeniul agriculturii.

Anterior, a mai lucrat în cadrul Ministerului Agriculturii, în structuri de control și monitorizare. El este absolvent de studii superioare în domeniul agronomiei, completate ulterior cu studii de master în administrație publică și în managementul resurselor naturale. Este descris ca un tehnician și mai puțin un om politic.

Delta Dunării a avut 16 guvernatori

Bogdan-Ioachim Bulete a fost numit în funcţie în 28 noiembrie 2023 printr-o decizie a premierului de la vremea respectivă, Marcel Ciolacu. El l-a înlocuit pe Gabriel Marinov a fost revocat din funcția de guvernator pe care o ocupa din februarie 2022. Despre el, presa locală a relatat că a fost director executiv în cadrul ARBDD.

Fost ofițer SRI de carieră, Bulete ar fi angajat al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” din anul 2016. Anterior, el a ocupat funcția de șef al Poliției Locale Tulcea.

Din 1993 şi până astăzi, la conducerea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, s-au perindat 16 guvernatori. Unul dintre aceştia avut două mandate, anume Grigore Baboianu. Florin Stăneață va deţine cel de-al 17 lea mandat de guvernator.

Schimbarea guvernatorului vine în contextul unui control privind activitatea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, inițiat de Corpul de Control al Ministerul Mediului. Documentul de control urmează să fie dat publicității zilele următoare.