Surse: Cum vrea Guvernul să oblige la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 13:50
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Pachetul privitor la reforma administrativă, ce urmează să fie adoptat de Guvern, include o prevedere care obligă la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști.

Cum e justificată măsura

Ministerul Apărării și Ministerul de Interne vor fi exceptate de la tăierile de cheltuieli cu 10%. La schimb, însă, vârsta de pensionare în cele două sisteme trebuie să crească.

Mai precis, în proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) privind reforma administrativă se menționează că familia ocupațională „Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională” trebuie să implementeze reforma sistemului pensiilor militare de stat. Amintim că Legea nr. 282 din 2023 prevede creșterea vârstei de pensionare a militarilor, polițiștilor și lucrătorilor din serviciile secrete la 65 de ani, etapizat, până în anul 2035.

„Având în vedere excepția prevăzută la art. XLIX alin. (1), pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat.

În scopul aplicării prevederilor alin. (1), în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obținerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ”, se precizează în proiectul menționat, potrivit stiripesurse.ro.

„Proiectul urmează să fie adoptat”

„Deocamdată, nu s-a luat o decizie. S-a discutat partea de pachete de administrație, în care s-a menționat în proiect să fie pregătită o propunere privitoare la creșterea vârstei de pensionare. Proiectul urmează să fie adoptat.

E o prevedere în pachetul respectiv, că familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională nu are bugetul tăiat cu 10%, dar trebuie să vină cu o propunere de creștere a vârstei de pensionare. (…)

Tot în acel articol se menționează faptul că cei care se beneficiază azi de drepturi de pensie rămân cu aceleași condiții”, au declarat sursele site-ului stiripesurse.ro.

Deocamdată nu s-a ajuns la o concluzie privind modul în care se va face concret creșterea vârstei de pensionare.

