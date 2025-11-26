B1 Inregistrari!
Adrian A
26 nov. 2025, 15:53
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Încă o moțiune de cenzură pentru Guvernul Bolojan
  2. Doar un demers populist

Odată cu prezentarea Strategiei de Securitate Națională de către Nicușor Dan în Parlament, Ilie Bolojan a primit și o veste proastă. Mai are de trecut o moțiune de cenzură.

Încă o moțiune de cenzură pentru Guvernul Bolojan

Grupul parlamentar PACE, prin vocea lui Ninel Peia, a anunțat în plenul Parlamentului că depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Titlul moțiunii este “România nu este de vânzare. Un Guvern fără USR” și ar urma să fie susținută și de membrii AUR. Votul pe moțiune ar trebui să aibă pe 5 decembrie. Cel puțin așa își doresc inițiatorii.

„În temeiul prevederilor Art. 114, coroborat cu Art. 113 din Constituția României, și ale Art. 94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea de cenzură intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor, conform listelor cu semnături anexate.”, a anunțat Ninel Peia.

Doar un demers populist

Probabil că cei care au inițiat moțiunea de cenzură știu că va fi din nou doar un joc în care să mai arate că suveraniștii se ocupă și ei cu ceva în Parlamentul României. Doar dacă nu explodează ceva în Coaliție și atunci PSD, după cum au anunțat mai mulți social-democrați în ultima vreme, va vota împotriva propriului Guvern.

Deși e greu de crezut. Mai ales că nu au timp să se certe până pe 5 decembrie, pentru că liderii partidelor de la putere au anunțat că nu va mai fi nicio ședință de Coaliție până după alegerile din Capitală.

Altfel, ne aducem aminte că Guvernul Bolojan a mai trecut prin 5 astfel de moțiuni de cenzură, depuse de AUR la asumările executivului pe măsurile de austeritate, fără succes pentru suveraniștii lui Simion.

