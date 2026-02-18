B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”

Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”

Iulia Petcu
18 feb. 2026, 19:56
Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. De ce extinde Guvernul reforma către structurile de forță
  2. Ce domenii sunt vizate explicit de noile corecții
  3. De ce este abandonat principiul pensiei egale cu ultimul salariu
  4. Cum încearcă Executivul să evite un val de pensionări

Reforma pensiilor speciale avansează într-o nouă fază, după ce modificările aplicate magistraților au trecut testul Curții Constituționale. Guvernul anunță că direcția nu se oprește aici, iar următoarele vizate sunt structurile de forță, unde pensionarea timpurie rămâne o practică larg răspândită.

De ce extinde Guvernul reforma către structurile de forță

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că Executivul pregătește corecții similare pentru sistemele în care pensionarea are loc la vârste foarte mici, cu beneficii financiare consistente. Mesajul transmis este că actualul cadru nu mai poate fi menținut fără riscuri majore pentru funcționarea statului.

„Pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la 50, 51, 52 de ani, iar pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile”, a spus premierul. Abordarea anunțată vizează o reașezare a regulilor, nu o eliminare completă a pensiilor speciale.

Șeful Guvernului a mutat discuția din zona strict politică într-una structurală, legată de evoluția populației active și de lipsa resurselor umane. Potrivit acestuia, statul riscă să nu mai poată acoperi necesarul de personal dacă menține pensionările extrem de timpurii.

„Generațiile noastre de 350.000–400.000 de oameni nu pot fi înlocuite de generațiile care vin de 150.000–200.000 de oameni”, a explicat premierul într-o intervenție telefonică în direct, la Digi24. În acest context, reforma este prezentată ca o măsură de prevenție, nu doar ca una de corectare bugetară.

Ce domenii sunt vizate explicit de noile corecții

Pentru prima dată, premierul a indicat clar instituțiile care vor intra în analiza Guvernului: „Este vorba de angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională.”

Discuțiile urmează să fie purtate cu specialiști din fiecare sistem, iar soluțiile vor fi adaptate particularităților fiecărei structuri.

Executivul intenționează să introducă o delimitare clară între activitatea operativă și cea administrativă. Premierul a explicat că riscul profesional trebuie să rămână un criteriu esențial în stabilirea beneficiilor.

„Parașutiștii sau jandarmii din linia 1 trebuie să beneficieze în continuare de drepturi speciale. Dar sunt situații în care se poate lucra fără probleme până la 65 de ani, când lucrezi într-o zonă de birouri”, a precizat Ilie Bolojan.

În paralel, este pregătit un sistem de recompensare pentru munca desfășurată în condiții grele. „Fiecare an lucrat în condiții dificile ar trebui bonificat suplimentar.”

De ce este abandonat principiul pensiei egale cu ultimul salariu

Una dintre cele mai sensibile schimbări anunțate vizează chiar fundamentul pensiilor speciale. „Pensia cât ultimul salariu nu mai poate fi suportată”, declară Bolojan, potrivit stiripesurse.ro.

Premierul a legat această decizie de presiunea asupra bugetului public și de nevoia de a restabili echilibrul dintre contribuții și beneficii.

Cum încearcă Executivul să evite un val de pensionări

Guvernul ia în calcul o perioadă de tranziție, menită să prevină plecările masive din sistem înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

„La fel ca în sistemul de justiție, unde a fost asigurată perioada de tranziție, mi se pare normal ca și aici cei care îndeplinesc condițiile actuale să poată beneficia de drepturile prevăzute de legea actuală, pentru a respecta un principiu juridic și a nu avea plecări masive.”

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
Politică
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
Politică
Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
Politică
Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
Politică
Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
Ilie Bolojan a anunțat ce va urma după decizia CCR privind pensiile speciale. Care sunt următorii pași
Politică
Ilie Bolojan a anunțat ce va urma după decizia CCR privind pensiile speciale. Care sunt următorii pași
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Politică
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Lecții de economie fantastică de la șeful PSD. Cum calculează Sorin Grindeanu ca să demonstreze că pachetul social al PSD este o „nimica-toată” (VIDEO)
Politică
Lecții de economie fantastică de la șeful PSD. Cum calculează Sorin Grindeanu ca să demonstreze că pachetul social al PSD este o „nimica-toată” (VIDEO)
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Politică
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Politică
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Politică
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Ultima oră
21:22 - Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
21:19 - Adolescentă electrocutată în Sectorul 6 după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Cum s-a produs accidentul
21:12 - Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
21:03 - Ce este metoda „Porumbelul”, tehnica folosită de hoții români pentru a intra în casele oamenilor
20:56 - Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
20:41 - Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
20:39 - Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
20:31 - Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
20:07 - Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
19:59 - Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili