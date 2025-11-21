Guvernul va finaliza, până luni aplicaţia pentru obținerea finanțării prin Programul european SAFE, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Documentul va fi prezentat în CSAT, luni, când va avea loc ultima discuție.

a anunţat că, în cursul zilei de vineri, vor fi încheiate procedurile pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare prin Programul SAFE. Documentul elaborat de guvernul României va fi prezentată, pentru ultimul aviz, în CSAT, care se va reuni luni. Proiectul prevede finanțări pentru investiții în infrastructură, dar și pentru achiziția de echipamente militare.

„În ceea ce priveşte Programul SAFE, astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul României pregăteşte aplicaţia de finanţare. Este o aplicaţie în valoare de 16,6 miliarde euro din care 4,2 miliarde reprezintă finanţări alocate pe componenta se infrastructură şi peste 12 miliarde sunt dotări pentru Armată, pentru Ministerul de Interne şi pentru celelalte forţe din sistemul de apărare naţională”, a anunţat Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că parte a împrumuturilor prin acest program vor merge la construcția de autostrăzi. El a arătat că peste 90% din banii ce vor fi alocaţi pentru componenta de transporturi vor fi folosiţi pentru capetele de autostradă din Moldova Paşcani-Ungheni şi Paşcani-Siret. Alte sume importante vor fi plătite pentru derularea unor proiecte de apărare. Jumătate din dotările finanţate prin SAFE vor fi produse în România.

„Lucrările care astăzi se desfăşoară în forţă pe tronsonul dintre Bucureşti şi Paşcani vor putea fi continuate în anii următori, în aşa fel încât, în 2029-2030 şi aceste tronsoane să fie finalizate şi nordul României să fie conectat de sud pe relaţia Ucraina – Bucureşti şi Republica Moldova Bucureşti”, a subliniat primul ministru.

Aplicația va fi discutată în CSAT

Ilie Bolojan a precizat că elaborată la guvernul României va fi dezbătută, luni, în CSAT, iar apoi va fi transmisă Comisiei Europene. Aplicația va fi analizată la nivelul Comisiei, iar până la finalul primului trimestru al anului viitor este așteptat un răspuns.

„În următoarele două luni va fi analizată această aplicaţie, în aşa fel încât, estimăm că cel mai târziu la finalul primului trimestru al anului viitor vom şti cu exactitate care sunt proiectele care vor fi finanţate prin acest program”, a mai spus premierul.

El a precizat că autoritățile vor continua, în această perioadă, negocierile cu . De asemenea, vor fi purtate discuții și cu celelalte state cu care România va derula proiecte de achiziție comună. Această aplicație va asigura echiparea Armatei conform angajamentelor asumate în faţa partenerilor externi privind creşterea contribuţiei pentru apărare.

„Una din ţintele pe care le-au avut colegii noştri a fost aceea de a obţine ca 50% din ceea ce se livrează să fie produs în România. (…) De asemenea, ne ajută mult la scăderea deficitului, la controlul bugetar, având în vedere că acest credit este contractat de România la dobânzi care sunt la jumătate faţă de cele pe care le plătim azi şi, de asemenea, în condiţii avantajoase, cu o perioadă de graţie de 10 ani şi o rambursare de aproximativ 40 de ani”, a subliniat primul ministru.

Guvernul împrumută 16,68 miliarde de euro prin SAFE

Comisia Europeană va aloca României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Guvernul a solicitat cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia.

Pe de altă parte, trebuie spus că Polonia derulează un amplu program de înarmare și achiziții militare. În schimb, România abia acum face primii pași în direcția revitalizării industriei de Apărare. Aceasta în condițiile în care au trecut aproape trei ani de la izbucnirea războiuui din Ucraina, iar Rusia devine tot mai amenințătoare.

SAFE este un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro creat pentru a sprijini statele membre să facă investiţii rapide şi importante în industria şi tehnologia de apărare.