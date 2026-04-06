Premierul Ilie Bolojan a cerut intensificarea controalelor și schimbări legislative pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile râurilor. Autoritățile urmăresc reducerea abuzurilor și protejarea resurselor naturale prin reguli mai stricte și verificări extinse.

De ce vrea Guvernul reguli mai dure în acest domeniu

Decizia vine după o analiză care indică numeroase nereguli în modul în care au fost utilizate licențele pentru exploatarea resurselor. În ultimii ani, multe proiecte declarate ca iazuri piscicole au fost folosite pentru extracția de agregate .

Datele arată că, în ultimul deceniu, au fost emise peste 1.200 de avize, însă mai puțin de 10% dintre proiecte au fost finalizate conform scopului declarat. În acest context, autoritățile consideră necesară o intervenție rapidă și coordonată.

Ministerul Mediului a crescut deja numărul controalelor și pregătește noi acțiuni tematice, în special în cazul balastierelor, unde au fost identificate frecvent abateri.

Ce schimbări legislative sunt propuse

Noile măsuri vizează introducerea unor limite clare privind durata licențelor și parametrii exploatărilor, inclusiv adâncimea și suprafața lucrărilor. În același timp, autoritățile vor impune mecanisme mai stricte de monitorizare a obligațiilor asumate de operatori.

„Este un domeniu în care are deja propuneri consolidate în urma rapoartelor lansate anul acesta. Coordonatele stabilite de premierul Bolojan au în vedere introducerea unei limite pentru durata licenţei pentru realizarea amenajărilor piscicole şi lacurilor de agrement, a suprafeţei luciului de apă şi a adâncimii la care se face exploatarea. De asemenea, este avută în vedere instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligaţiilor contractuale asumate de către operatorii economici la obţinerea avizelor şi/sau licenţelor, inclusiv executarea garanţiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde nu au fost respectate obligaţiile asumate de către operatorii economici”, au transmis reprezentanţii Executivului într-un comunicat.

Autoritățile intenționează să aprobe rapid actul normativ care va include aceste modificări, pentru a limita exploatările abuzive și a responsabiliza operatorii economici.

Cum vor fi monitorizate activitățile din teren

mizează și pe instrumente digitale pentru a urmări mai eficient activitatea din teren și pentru a preveni neregulile. Platforma „Radarul Balastierelor” va completa sistemul „Inspectorul Balastierelor”, deja utilizat pentru monitorizare, relatează Capital.

În paralel, instituțiile implicate vor colabora mai strâns și vor pune la dispoziție date relevante pentru intensificarea controalelor. Autoritățile urmăresc astfel o imagine mai clară asupra exploatărilor și o intervenție rapidă în cazurile problematice.

Analizele arată că, între 2015 și 2025, prin aceste autorizații au fost extrase peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale. Fenomenul apare frecvent în zonele unde se dezvoltă mari proiecte de infrastructură, ceea ce ridică semne de întrebare privind modul de utilizare a resurselor.