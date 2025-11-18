Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)

Nici nu a terminat cu pensiile magistraților, că Ilie Bolojan se uită spre cele ale militarilor și polițiștilor. Șeful guvernului vrea să le ia din pensii.

Bolojan taie pensiile militarilor și polițiștilor

Potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, după ce se termină cu reforma pensiilor magistraților, Ilie Bolojan vrea să taie și din cele ale militarilor și polițiștilor. E o răzbunare a magistraților, dă de înțeles Kelemen Hunor.

„Magistrații au avut dreptate și ne-au reproșat că am început cu ei. Aici au dreptate. Urmează zona militară. Acolo există vârsta de pensionare mult mai redusă și pensiile de serviciu mult mai mari. Deci noi nu putem ocoli.”, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor.

El a precizat că pensiile speciale reprezintă sub 10% din total, incluzând grefierii, Curtea Constituțională și Curtea de Conturi, iar majoritatea volumului pensiilor de serviciu este concentrată în zona militară: jandarmi, poliție, armată, SRI și alte structuri de ordine.

Bolojan vrea să umble și la salariile militarilor

Premierul Ilie Bolojan ar vrea să umble și la salariile militarilor. Șeful Guvernului ar fi propus să se taie și de la Armată 10% din bugetul de salarii, pentru a nu tăia doar din aparatul administrativ local.

S-a opus, însă, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Acesta ar fi declarat în ședința Coaliției că nu este de acord să se taie din salariile militarilor în timp ce avem un război la graniță.

Cert este că acum s-au blocat din nou discuțiile pe , deși se părea că liderii coaliției au ajuns la un acord.