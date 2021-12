Guvernul pregătește suprataxarea mașinilor vechi. Anunț de la Ministerul Mediului (VIDEO)

Guvernul României pregătește noi măsuri pentru scoaterea din circulație a mașinilor vechi. Anunțul a fost făcut de către Tanczos Barna, ministrul Mediului.

Cei care au mașini vechi vor trebui să plătească mai mulți bani la stat, a avertizat ministrul, pentru B1 TV, în emisiunea „Actualitatea”.

„(…) De aceea, propun și colegilor din coaliție să avem cele două măsuri de stimulare pentru mașinile noi și de descurajare pentru mașinile vechi. Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin introducere de noi taxe.

Guvernul a spus că nu va introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente – în cazul mașinilor vechi și foarte poluatoare, să fie majorate. Aici va trebui să avem un parteneriat cu autoritățile publice locale și să găsim o descurajare de înmatriculare a mașinilor vechi”, a declarat ministrul Tanczos Barna.

Când începe Rabla Clasic 2022

Programul Rabla Clasic va fi reluat în februarie 2022, a anunțat ministrul Mediului.

„În continuare sunt mai multe mașini second-hand înmatriculate în România decât mașini noi. În ciuda efortului uriaș făcut anul acesta de Minister și Adiministrația Fondului pentru Mediu, noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic – am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus față de anul trecut la Rabla Clasic și am triplat la mașinile electrice bugetul.

Bugetele s-au consumat, suspendăm Rabla în decembrie și reluăm programul în februarie 2022. Deci degeaba investim foarte mult și venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără mașini noi, dacă de cealaltă parte înmatriculările se fac la liber”, a mai declarat oficialul UDMR.