Guvernul intenționează să salveze Șantierul Naval de la Mangalia cu banii alocați de Comisia Europeană prin programul SAFE. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Radu Miruță.

Guvernul, interesat să investească banii SAFE în Șantierul Naval Mangalia

este preocupat ca prin mecanismul SAFE, destinat revigorării industriei de apărare, să finanțeze . Pe 19 iunie 2024, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V., Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență. este pe rolul instanțelor din Constanța.

În ultimele luni, mai multe companii din industria navală s-au arătat interesate de preluarea șantierului naval. Este vorba despre MSC Group, care a notat Guvernul României încă din aprilie, Palumbo Group din Italia și, potrivit unor surse guvernamentale, chiar producătorul de echipament militar, Rheinmetall. Până acum nu s-a concretizat nici una dintre aceste inițiative.

În acest context, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, într-un briefing la Palatul Victoria, că statul ar putea folosi banii din SAFE pentru repunerea pe picioare a șantierului.

„Suntem preocupaţi, aşa cum am anunţat, ca prin acest mecanism SAFE, care aduce o finanţare pentru zona navală, să salvăm şantierul naval de la Mangalia”, a declarat ministrul.

Ce vrea să facă statul la Mangalia

Ministrul Radu Miruță susține că guvernul se află în discuții pentru a produce echipamente și armanent în domeniile naval și terestru. Iar șantierul de la Mangalia ar putea fi reorientat în această direcție.

„Suntem în discuţii pentru zona navală, pentru maşina de luptă infanterie, pentru arma de asalt, pentru drone. Analizăm toate ofertele posibile. Am primit de la Ministerul Apărării criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la Ministerul Economiei căutăm cea mai bună variantă comercială pentru statul român”, a spus Radu Miruţă.

El a dat asigurări că există o foarte bună colaborare între Ministerul Economiei, cancelaria prim-minisrului, Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială. Toate instituțiile, susține Miruță, colaborează pentru a livra Armatei Române echipamentele necesare.

„Sunt discuţii comerciale pe care le analizăm astfel încât să vedem că statul român reuşeşte să obţină nu doar un împrumut cu dobândă mică, această dobândă prin SAFE, care este de 3%, dacă la final preţul produsului este de două-trei ori mai scump. Nu ne uităm doar să împrumutăm aceşti bani la o rată a dobânzii mică. Ne interesează ca produsul obţinut folosind aceşti ani să aibă un preţ corect”, a mai spus ministrul Economiei.

Guvernul primește 16,68 miliarde euro pe SAFE

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin (SAFE). Informația a fost confirmată de Comisia Europeană. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de autoritățile de la Bruxelles. Guvernul trebuie să trimită lista proiectelor pe care intenționează să le finanțeze, la Comisie, până pe 29 noiembrie.

În aceste zile, vor fi definitivate negocierile pentru accesarea fondurilor, urmând ca planurile de dotări să fie apoi aprobate de CSAT. Ședința va avea loc în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene. Prin acest mecanism este alocat un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă. În programul SAFE s-au înscris 19 state membre, inclusiv România.

Împrumuturile SAFE se derulează pe trei componente, apărare, bugetară şi de infrastructură. Există și temeri că Guvernul nu va reuși să atragă aceste fonduri, în ciuda declarațiilor festiviste ale membrilor săi. De altfel, cel mai bun exemplu este PNRR, în implementarea căruia România a eșuat în mod lamentabil.