Hodor (CNSAS): Crin Antonescu nu a turnat pe nimeni la Securitate, nu a fost colaborator. Nu e niciun fel de intenție din partea CNSAS de a ascunde ceva sau de a modifica o procedură special pentru Antonescu (VIDEO)

Crin Antonescu nu a turnat pe nimeni la Securitate și nu a fost colaborator, a afirmat Mădălin Hodor, istoric și vicepreședinte al CNSAS.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, în contextul în care a dezvăluit că Antonescu a dat o declarație la Securitate, în 1988, despre un coleg profesor de la Școala Generală Niculițel (Tulcea). G4Media citează o adeverință oficială a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Însă instituția susține că lui Antonescu nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, poliția politică a regimului comunist. G4Media mai scrie că, pentru prima dată, CNSAS a restricționat accesul la nota de constatare care a stat la baza emiterii adeverinței. Hodor a răspuns și acestei acuzații vizând CNSAS.

Mădălin Hodor: Crin Antonescu nu a turnat pe nimeni la Securitate

„Dl Crin Antonescu nu a turnat pe nimeni la Securitate, nu a fost colaborator, iar documentul la care faceți referire nu e o notă informativă, ci e o declarație dată în fața organelor de Securitate.

Această practică e o practică curentă, ea e perfect legală, acoperită de Regulamentul intern de eliberare a adeverințelor în aceste situații, un Regulament care ultima oară a fost modificat prin votul Colegiului CNSAS în 2021 și de atunci se aplică la toate cazurile pe care le verificăm. În cazul adeverințelor de care vorbiți dvs, care conțin niște elemente detaliate, e vorba de persoane care au avut legături cu Securitate, nu sunt colaboratori, dar noi suntem obligați să menționăm acele documente în care există aceste legături cu Securitate.

În speța dlui Antonescu, aceste legături nu există. Acea declarație e dată în cercetare informativă, într-o anchetă desfășurată de Securitate asupra unei persoane care a vrut să fugă din țară, a fost prinsă și tot cercul de prieteni ai domniei sale au fost chemați la Securitate și interogați, investigați în legătură cu acest incident. Pentru cei care nu știu, fuga din România înainte de 1989 era considerată infracțiune, nu puteai să pleci din țară fără acordul autorităților comuniste.

Acesta e contextul și CNSAS a respectat prevederile legale în vigoare. Nu e niciun fel de intenție din partea CNSAS de a ascunde ceva sau de a modifica o procedură special pentru adeverința dlui Antonescu”, a explicat Mădălin Hodor, pentru B1 TV.

Ce a spus Crin Antonescu

Antonescu că el a fost o „victimă a Securității” și că „nu am furnizat niciodată nimănui informații care să dăuneze cuiva”.

„În 1987 un prieten, inginer, a plecat într-o excursie în Bulgaria și de acolo a încercat să plece în Austria. Nu a reușit, a fost prins. La plecare a lăsat câteva obiecte la prieteni, toți trei am fost chemați la Securitate. Am dat o declarație și am zis că nu știam ce intenții are. Atât și nimic mai mult

Persoana respectivă, în 1988, a avut o nouă tentativă și de data asta a reușit. Eu am fost singurul care a știut, mi-a lăsat misiunea de a-i anunța părinții. A ajuns în Canada, unde e și azi. (…)

Cer ca această declarație să fie făcută publică, nu am nimic de ascuns.

Nu am avut altă relație cu Securitatea decât în calitate de victimă, nu am furnizat niciodată nimănui informații care să dăuneze cuiva, ba chiar l-am acoperit pe prietenul meu”, a declarat Crin Antonescu.