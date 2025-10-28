B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Iași: Primarul unei comune, reţinut după ce ar fi bătut doi minori

Iași: Primarul unei comune, reţinut după ce ar fi bătut doi minori

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 00:00
Cuprins
  1. Ce acuzații i se aduc primarului
  2. Primar reținut. Ce reacție a avut PNL
  3. Cum a răspuns PSD acuzațiilor

Primar reținut după ce ar fi bătut doi minori. Se întâmplă într-o comună din județul Iași. PSD și PNL s-au contrat și pe acest subiect.

Ce acuzații i se aduc primarului

George Cristea, primarul comunei ieşene Grozeşti, e acuzat că ar fi bătut doi copii de 14 şi 15 ani, care ar fi încercat să intre în curtea primăriei. Minorii spun că voiau doar să caute o toaletă. Bărbatul a fost reținut sub acuzațiile de lovire sau alte violenţe.

„Din investigaţiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 26 octombrie, acesta ar fi agresat fizic doi minori de 14, respectiv 15 ani, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Grozeşti, ca urmare a unui conflict cu privire la accesul acestora în curtea unităţii administrativ-teritoriale din comună”, a transmis IPJ Iași.

Primar reținut. Ce reacție a avut PNL

PNL Iaşi a cerut excluderea primarului din PSD și demisia acestuia din funcţie.

„Considerăm că un astfel de comportament barbar, de bătăuş, este incompatibil nu doar cu statutul de ales local, ci cu orice funcţie de autoritate publică. Faptul că doi copii, care au dorit să folosească o toaletă, au fost supuşi unor acte de violenţă (palme, şuturi şi păruit) de către cel care ar trebui să fie un model pentru comunitate, este şocant şi inacceptabil.

Îi cer public lui Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, să ia măsuri imediate şi să demonstreze că partidul pe care îl conduce la nivel naţional nu tolerează asemenea acte de violenţă şi indivizi cu grave probleme penale. Solicităm excluderea imediată a lui George Cristea din PSD şi retragerea totală a sprijinului politic, concomitent cu solicitarea fermă a demisiei acestuia din funcţia de primar al comunei Grozeşti. România şi judeţul Iaşi nu au nevoie de primari bătăuşi de copii, care fug de Poliţie şi sfidează legea”, a transmis Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, pe Facebook.

Cum a răspuns PSD acuzațiilor

În schimb, PSD Iași a condamnat violența, a cerut o anchetă serioasă și a respins acuzațiile lui Muraru că ei ar fi propagatori de violență.

„Social-democrații ieșeni condamnă cu fermitate orice act de violenţă, în special atunci când sunt implicaţi minori. Nu există justificare pentru agresiunea fizică a unor copii, iar dacă faptele reţinute de organele de anchetă sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă aşa cum prevede legea.

Organizaţia PSD Iaşi susţine principiile integrităţii, responsabilităţii publice şi respectului pentru cetăţean. În acest spirit, solicităm ca autorităţile abilitate să deruleze cu maximă transparenţă şi celeritate toate verificările necesare, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat. În acelaşi timp, respingem insinuările peneliștilor ieșeni conform cărora organizaţia noastră ar fi propagator de violenţă publică sau ar tolera în mod sistematic comportamente inacceptabile.

PSD Iaşi este o organizaţie care funcţionează pe principii democratice, iar dacă există membri care au încălcat standarde, aceştia trebuie sancţionaţi – dar nu acceptăm generalizări care afectează întreaga noastră echipă. Vom urmări cu maximă atenție rezultatele anchetei care se va desfăşura, şi vom susţine aplicarea tuturor sancţiunilor ce se impun, dacă faptele se confirmă”, a transmis PSD Iași, într-un comunicat.

