ÎCCJ reduce un spor, dar crește altele “ca să nu scadă, de fapt, salariile”. Claudiu Năsui: “Le pasă doar să ia cât mai mulți bani oricum s-ar numi sporul”

Deputatul USR , fost ministru al Economiei, a anunțat pe Facebook că Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus reducerea ului pentru condiții vătămătoare la suma de 300 de lei, conform ordonanței de urgență emise de Guvern. Totuși, instanța a majorat alte categorii de sporuri, precum cel pentru solicitare neuropsihică și sporul de confidențialitate, astfel încât veniturile totale ale angajaților să nu fie afectate.

„Lor nu le pasă dacă sporul se numește de „antenă” sau de „praf” sau de „fonduri europene””

“Iată reforma statului.

ICCJ tocmai a dat ordin să scadă sporul de condiții vătămătoare la 300 lei, dar salariile nu vor scădea. De ce? Pentru că crește sporul de solicitare neuropsihică și cel de confidențialitate astfel încât ca să nu scadă de fapt salariile.

Mai țineți minte când vă ziceam că trebuie plafonate sporurile la 30% pentru fiecare angajat? Și nu începută o vânătoare de sporuri individuale? Am introdus și proiect de lege în parlament pentru asta.

Ei bine, tocmai din cauza asta ziceam. Pentru că lor nu le pasă dacă sporul se numește de „antenă” sau de „praf” sau de „fonduri europene”. Le pasă doar să ia cât mai mulți bani oricum s-ar numi sporul.

De aceea discuția despre sporul X sau Y era doar propagandă. Ce contează de fapt este dacă cheltuielile cresc sau scad. Și cu cât.

Să țineți minte asta când propaganda vă va zice că „trebuie să crească iar taxele” ca să „plătim cu toții”. Nu, nu trebuie. Pentru că de fapt aceiași plătesc mereu.

PS: Ca să înțelegeți mai clar ce se întâmplă. Sporurile totale sunt plafonate la 30% per instituție de stat. Chiar dacă angajații la stat ar beneficia de o listă lungă de sporuri (a făcut-o Violeta Alexandru la un moment dat), de fapt suma lor e plafonată. Efectul lucrului acesta este că dacă scade un spor, plafonul acela va fi atins din alte sporuri. De aceea și proiectul meu de lege de plafonare la 30% per persoană, nu per instituție.”, a scris Năsui, pe Facebook.