B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian A
15 apr. 2026, 16:56
Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
Liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, și președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce l-a chemat Nicușor Dan pe Bolojan la Cotroceni
  2. Ce face Grindeanu între timp

Președintele Nicușor Dan pare să se fi decis în privința războiului dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Șeful statului l-a chemat pe Bolojan la Cotroceni pentru niște discuții, susțin surse politice. 

De ce l-a chemat Nicușor Dan pe Bolojan la Cotroceni

Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan de la Palatul Cotroceni  are loc pe fondul pregătirilor din PSD pentru referendumul intern de luni, 20 aprilie, care ar urma să decidă dacă partidul îl mai susține pe Ilie Bolojan pentru postul de premier.

Și în contextul în care șeful statului a cerut constant păstrarea actualei coaliții de guvernare și continuarea programului de ajustare bugetară.

Acum, întrebarea care se pune este ce s-a discutat la Cotroceni. Și am avea câteva scenarii.

Unul, și cel mai la îndemână, ar fi cel potrivit căruia Nicușor Dan nu renunță la Ilie Bolojan și au căutat împreună soluții pentru menținerea celui din urmă în funcția de premier. Greu de făcut. Pentru că Grindeanu nu prea mai are cum să dea înapoi, iar dacă nu pleacă Bolojan,

PSD ar fi aproape forțat să treacă în opoziție. Nici măcare un compromis cum ar fi scoaterea USR din coaliția de guvernare nu pare suficient să păstreze PSD în alianța actuală.

Deși, probabil că Nicușor Dan abia așteaptă să scape de USR din Guvern după valul de critici care au venit de la USR-iști odată cu nimirea șefilor de Parchete.

Un alt scenariu ar fi că Nicușor Dan i-a spus lui Ilie Bolojan să își vadă de treabă și să demisioneze din vârful Guvernului. Și atunci Nicușor Dan ar fi cel care a reușit să țină coaliția PNL și PSD la un loc. Și Bolojan ar face bine să ia și USR-ul cu el când pleacă.

Totuși,  Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze, chiar dacă PSD iese de la guvernare. Așa că ar urma să caute o nouă formulă de guvernare. Cu AUR? Greu de crezut. Guvern minoritar? Da, dar la mâna ba a PSD, ba a AUR. Și nici nu te poți baza pe UDMR. Iar USR mai mult încurcă decât ajută.

Și ar fi și scenariul alegerilor anticipate. Cu un AUR în cădere liberă, cu valul suveraniștilor subțiindu-se tot mai mult, lui Nicușor Dan ar putea să îi convină să se spele pe mâini de toate scandalurile, în speranța că ar numi un premier de la PSD și ar fi liniște.

Ce face Grindeanu între timp

La rândul său, Sorin Grindeanu a reluat atacurile la adresa lui Ilie Bolojan. Sau cel puțin așa se traduce cel mai ușor resetarea cerută de șeful PSD, într-o postare pe rețelele sociale.

Doar că Grindeanu nu prea știe cum să ducă la capăt această resetare. Se aude că PSD îi retrage sprijinul lui Bolojan. Așa, și…? Se aude că miniștrii PSD pleacă din Guvern. Așa, și…?

Mai departe ce se întâmplă? Care e planul PSD, cu sau fără Bolojan? Nu știm nici noi, și nici ei!

Tags:
Ultima oră
