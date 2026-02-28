B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, primele declarații despre conflictul din Iran: Ce se întâmplă cu siguranța românilor din Orientul Mijlociu

Flavia Codreanu
28 feb. 2026, 14:36
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ilie Bolojan a anunțat că structurile statului sunt în alertă
  2. Personalul diplomatic rămâne la posturi în condiții dificile
  3. Consilierul prezidențial pentru securitate națională monitorizează situația din Teheran

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că toate structurile de securitate și diplomatice ale României sunt în alertă în urma conflictului izbucnit în Iran. Premierul a precizat că, pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene, autoritățile caută soluţii pentru transportul către casă.

Ilie Bolojan a anunțat că structurile statului sunt în alertă

Potrivit digi24, Premierul a oferit detalii despre discuțiile purtate cu Ministerul Afacerilor Externe și despre modul în care se va asigura legătura cu cetățenii români din zonele afectate.

„Am încheiat acum câteva minute o discuţie cu doamna ministru Ţoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, aşa cum ştiţi, mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste ţări vor fi oprite o perioadă de timp şi, prin ambasadele noastre, vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări, încercând pe de o parte să fie informaţi vizavi de ce se întâmplă şi să găsim soluţii pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre ţările unde doresc să ajungă”, a spus premierul.

Personalul diplomatic rămâne la posturi în condiții dificile

Întrebat despre situaţia angajaţilor din cadrul misiunilor diplomatice, prim-ministrul a confirmat că aceştia sunt în siguranță și își continuă misiunea de reprezentare.

Angajaţii ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor şi trebuie să rămână pe poziţii, în aşa fel încât să îi susţină pe cetăţenii noştri sau să reprezinte ţara noastră în aceste ţări, chiar şi în această situaţie dificilă. Le mulţumesc pentru acest lucru”, a afirmat oficialul.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională monitorizează situația din Teheran

În completarea informațiilor despre situația românilor, consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a anunțat că autoritățile române sunt în contact permanent cu Ambasada României la Teheran, în contextul atacurilor. Acesta a subliniat că, până în prezent, nu există solicitări de asistență din partea vreunui cetățean român aflat în Iran.

Potrivit mesajului publicat pe platforma X, consilierul menține legătura constantă cu șefa misiunii diplomatice de la Teheran, ambasadoarea Mirela Grecu, pentru a evalua dinamica evenimentelor. În ciuda tensiunilor, toate canalele de comunicare rămân deschise pentru a oferi protecție cetățenilor români care se află în Orientul Mijlociu.

