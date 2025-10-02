Legea serviciului militar voluntar, propusă de , a fost inclusă, în vederea aprobării pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Premierul Ilie Bolojan a convocat Cabinetul pentru joi, 2 octombrie, de la ora 11.00.

Legea serviciului militar voluntar în atenția guvernului

Tinerii, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea participa, voluntar, la programe de derulate de MApN. Legea, în proiect, a fost introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului. Potrivit inițiatorilor, programul de pregătire va dura până la patru luni și va fi remunerat. Acesta este destinat tinerilor care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Legea, pusă în dezbatere, prevede că înscrierea se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere. Solicitanții vor fi supuși unei proceduri de selecție, iar dacă vor fi declarați apți trebuie să-și dea consimțământul pentru a participa la instruirea militară. Ei vor fi luați în evidenţa centrelor militare și introduși în rezerva operaţională.

Pe timpul derulării programului, voluntarii vor beneficia de cazare gratuită, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente. De asemenea, cel mai important, vor primi o indemnizaţie lunară, la nivelul celor plătite militarilor în termen. Acest lucru implică și supunerea prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

La final, tinerii care au absolvit acest program de pregătire militară, stabilit prin legea propusă de MApN, vor primi o indemnizaţie. Aceasta va fi calculată la nivelul a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Guvernul modifică legea apărării naționale

De asemenea, pe agenda şedinţei se află şi un proiect care va modifica legea apărării naţionale. Actul normativ este necesar, susțin autorii, în vederea „armonizării” cadrului normativ din domeniu. De asemenea, proiectul propune o abordare a apărării naţionale în contextul doctrinei apărării colective NATO şi al Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene.

„Prin soluţiile prefigurate prin prezentul proiect de lege se defineşte în mod cuprinzător apărarea naţională. De asemenea, au fost introduse noi abordări ale relaţiilor specifice domeniului apărării, la nivel conceptual, cât şi instituţional”, se arată în prezentarea documentului.

Legea modificată stabilește că, în situații de amenințări sau pericole ce pot afecta suveranitatea, independenţa sau caracterul naţional, unitar şi indivizibil al statului român, până la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu sau a declarării mobilizării ori a stării de război, autorităţile şi instituţiile publice pun în aplicare, gradual, măsuri corespunzătoare conform domeniilor de competenţă legale.

„ aprobă angajarea unor capabilităţi militare şi nonmilitare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru contracararea ameninţărilor hibride, la propunerea Preşedintelui României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, mai arată legea aflată în guvern.

Alte acte normative dezbătute în guvern

Pe lângă legea apărării naționale, cabinetul condus de va adopta un proiect de ordonanţă de urgenţă privind fabricarea, reambalarea şi comercializarea produselor de protecţie a plantelor pe teritoriul României. Aceste produse vor fi utilizate numai de personal calificat, instruit și certificat. Comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor să va desfăşura în condiţii de siguranţă maximă.

Proiectul stabileşte sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor privind fabricarea, reambalarea, comercializarea, importul, exportul, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor. Aceste sancțiuni trebuie să fie „eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare”.

Totodată, Guvernul va adopta o hotărâre prin care îi va fi acordată cetăţenia română baschetbalistului american Russell Daron. Acesta are domiciliul în Statele Unite ale Americii, Pennsylvania.

„Daron, prin evoluţia sa şi prin valoarea sportivă excepţională, este în atenţia Federaţiei Române de Baschet pentru participarea la competiţii internaţionale, campionate continentale, Campionate Mondiale, turnee internaţionale”, se arată în propunerea de act normativ.