Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, joi, după întâlnirile cu oficialii europeni, oferind detalii despre discuțiile purtate cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Tema principală a fost îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), esențială pentru deblocarea fondurilor alocate României.

Premierul a precizat că discuțiile au vizat și aspecte generale legate de programul SAFE și viitoarele bugete europene, incluzând componentele de competitivitate, coeziune și agricultură.

“Înainte de eveniment, am avut o cu doamna președintă Ursula von der Leyen, în care am discutat aceste aspecte generale, dar și aspecte punctuale care țin de programul PNRR, de programul SAFE și, în general, de aspectele care țin de bugetele viitoare axate atât pe componenta de competitivitate, unde dorim să ne aducem contribuții importante, dar și pe cele două componente tradiționale care ne-au susținut în acești ani, e vorba de componenta de coeziune și cea de fonduri pentru agricultură.”, a spus Bolojan.

Bolojan, după discuția cu Ursula von der Leyen. Care sunt condițiile pentru absorbția fondurilor PNRR

Premierul a explicat că, pentru a atrage banii din , România trebuie să respecte toate jaloanele asumate. Aceasta implică implementarea unor reforme și măsuri care au înregistrat întârzieri în trecut.

“Aș puncta câteva aspecte de detaliu. Pentru a face absorbția din PNRR, sunt câteva condiții pe care trebuie să le respectăm. Deci, pentru a atrage cele peste 10 miliarde de euro, în primul rând, trebuie să îndeplinim jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Asta înseamnă că avem reforme de făcut, avem măsuri de luat, și trebuie să recunoaștem că pe această zonă avem întârzieri din anii trecuți, pe care trebuie să le recuperăm în următoarele șase luni de zile, în așa fel încât banii care urmează să fie eliberați, să poată fi eliberați de Comisia Europeană, condiția de eliberare fiind îndeplinirea acestor jaloane.”

Ce jaloane sunt esențiale pentru eliberarea banilor

Bolojan a menționat că România are în curs o cerere de plată pentru care trebuie clarificate două jaloane cheie: pensiile pentru magistrați și decarbonizarea. Premierul a explicat și motivele întârzierii: deși proiectul de lege a fost promovat la termen, contestările și amânările de la Curtea Constituțională au întârziat publicarea sa în Monitorul Oficial.

“Și avem în curs o cerere de plată de 2,6 miliarde de euro, care este o sumă destul de importantă pentru a cărei închidere trebuie să clarificăm două jaloane importante.

Este vorba de jalonul care ține de pensiile pentru magistrați și de jalonul de decarbonizare. În ceea ce privește această condiție legată de reforma pensiilor magistraților, am prezentat situația în care se regăsește România și anume faptul că în zilele următoare urmează să fie promulgată legea care reglementează reforma pensiilor magistraților și, deci, va fi publicată în Monitorul Oficial, moment în care vom comunica comisiei, practic, îndeplinirea 100% acestui jalon.”, a mai spus premierul.

Cât speră România să recupereze din aceste fonduri

Ilie Bolojan a arătat că, după comunicarea documentației necesare, răspunsul Comisiei Europene este așteptat până la jumătatea lunii martie, iar speranța este de a recupera cea mai mare parte a banilor.

“Este adevărat, așa cum știți, că am avut un termen de îndeplinire care era la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. Cu toate că Guvernul a promovat proiectul de act normativ până la termenul respectiv, așa cum știți, datorită contestării acestui proiect, datorită amânărilor de la Curtea Constituțională, am fost în situația în care nu a putut fi promulgat și publicat în monitor până la termenul respectiv proiectul de lege.

Ca atare, Comisia a apreciat eforturile mari pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune în practică acest angajament pe care și l-a luat România și am încredere că după ce vom comunica toate documentele care țin de acest jalon, vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil.

Asta înseamnă că atunci când ai de îndeplinit un jalon, dacă l-ai îndeplinit în totalitate, primești întreaga sumă. Dacă l-ai îndeplinit parțial, proporțional cu gradul de îndeplinire, poți să ai o corecție. Și speranța mea este că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani.

Este, totuși, o sumă importantă din care putem să finalizăm un spital în România sau să facem proiecte importante pentru comunitățile din țara noastră.”, a conchis premierul.