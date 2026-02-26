B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: „Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani”. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)

Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: „Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani”. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)

Ana Maria
26 feb. 2026, 17:41
Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)
Sursa foto: Gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, joi, după întâlnirile cu oficialii europeni, oferind detalii despre discuțiile purtate cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Tema principală a fost îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), esențială pentru deblocarea fondurilor alocate României.

Premierul a precizat că discuțiile au vizat și aspecte generale legate de programul SAFE și viitoarele bugete europene, incluzând componentele de competitivitate, coeziune și agricultură.

Înainte de eveniment, am avut o întâlnire cu doamna președintă Ursula von der Leyen, în care am discutat aceste aspecte generale, dar și aspecte punctuale care țin de programul PNRR, de programul SAFE și, în general, de aspectele care țin de bugetele viitoare axate atât pe componenta de competitivitate, unde dorim să ne aducem contribuții importante, dar și pe cele două componente tradiționale care ne-au susținut în acești ani, e vorba de componenta de coeziune și cea de fonduri pentru agricultură.”, a spus Bolojan.

Bolojan, după discuția cu Ursula von der Leyen. Care sunt condițiile pentru absorbția fondurilor PNRR

Premierul a explicat că, pentru a atrage banii din PNRR, România trebuie să respecte toate jaloanele asumate. Aceasta implică implementarea unor reforme și măsuri care au înregistrat întârzieri în trecut.

“Aș puncta câteva aspecte de detaliu. Pentru a face absorbția din PNRR, sunt câteva condiții pe care trebuie să le respectăm. Deci, pentru a atrage cele peste 10 miliarde de euro, în primul rând, trebuie să îndeplinim jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Asta înseamnă că avem reforme de făcut, avem măsuri de luat, și trebuie să recunoaștem că pe această zonă avem întârzieri din anii trecuți, pe care trebuie să le recuperăm în următoarele șase luni de zile, în așa fel încât banii care urmează să fie eliberați, să poată fi eliberați de Comisia Europeană, condiția de eliberare fiind îndeplinirea acestor jaloane.”

Ce jaloane sunt esențiale pentru eliberarea banilor

Bolojan a menționat că România are în curs o cerere de plată pentru care trebuie clarificate două jaloane cheie: pensiile pentru magistrați și decarbonizarea. Premierul a explicat și motivele întârzierii: deși proiectul de lege a fost promovat la termen, contestările și amânările de la Curtea Constituțională au întârziat publicarea sa în Monitorul Oficial.

“Și avem în curs o cerere de plată de 2,6 miliarde de euro, care este o sumă destul de importantă pentru a cărei închidere trebuie să clarificăm două jaloane importante.

Este vorba de jalonul care ține de pensiile pentru magistrați și de jalonul de decarbonizare. În ceea ce privește această condiție legată de reforma pensiilor magistraților, am prezentat situația în care se regăsește România și anume faptul că în zilele următoare urmează să fie promulgată legea care reglementează reforma pensiilor magistraților și, deci, va fi publicată în Monitorul Oficial, moment în care vom comunica comisiei, practic, îndeplinirea 100% acestui jalon.”, a mai spus premierul.

Cât speră România să recupereze din aceste fonduri

Ilie Bolojan a arătat că, după comunicarea documentației necesare, răspunsul Comisiei Europene este așteptat până la jumătatea lunii martie, iar speranța este de a recupera cea mai mare parte a banilor.

“Este adevărat, așa cum știți, că am avut un termen de îndeplinire care era la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. Cu toate că Guvernul a promovat proiectul de act normativ până la termenul respectiv, așa cum știți, datorită contestării acestui proiect, datorită amânărilor de la Curtea Constituțională, am fost în situația în care nu a putut fi promulgat și publicat în monitor până la termenul respectiv proiectul de lege.

Ca atare, Comisia a apreciat eforturile mari pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune în practică acest angajament pe care și l-a luat România și am încredere că după ce vom comunica toate documentele care țin de acest jalon, vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil.

Asta înseamnă că atunci când ai de îndeplinit un jalon, dacă l-ai îndeplinit în totalitate, primești întreaga sumă. Dacă l-ai îndeplinit parțial, proporțional cu gradul de îndeplinire, poți să ai o corecție. Și speranța mea este că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani.

Este, totuși, o sumă importantă din care putem să finalizăm un spital în România sau să facem proiecte importante pentru comunitățile din țara noastră.”, a conchis premierul.

Tags:
Citește și...
Bolojan: „Am confirmat cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%” (VIDEO)
Politică
Bolojan: „Am confirmat cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%” (VIDEO)
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
Politică
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Politică
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Politică
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
Politică
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Politică
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Politică
Deputatul PNL Ionel Bogdan atacă dur PSD: „Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România”. Motivul pentru care Grindeanu ar vrea schimbarea premierului
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Politică
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
Politică
Tensiuni majore în coaliție. PNL îl acuză pe Grindeanu de „șantaj politic” și îi cere să se decidă dacă e la guvernare sau în opoziție: “Schimbarea premierului Ilie Bolojan este nenegociabilă”
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
Ultima oră
18:12 - Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
17:47 - Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
17:42 - Viol asupra unui minor în București: Un bunic și-ar fi agresat nepoata în timp ce mama ei era la spital
17:15 - Bolojan: „Am confirmat cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%” (VIDEO)
17:14 - Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
17:04 - Colaborare neașteptată între un celebru bucătar român și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc: „De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic”
16:32 - Suma record încasată de Oase și Maria Pitică după ce au câștigat  Power Couple. Câți bani au primit în total acești
16:24 - Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
16:16 - Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
15:54 - Așa-zisul psihoterapeut Cristian Andrei iese la atac. Ce spune despre femei după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală: Nu sunt victime. Sunt animale! (VIDEO)