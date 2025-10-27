Ilie Bolojan a ieșit la atac pe Facebook. Ce ne promite premierul (VIDEO)

Ilie Bolojan își explică măsurile sărăciei pe rețelele sociale. Într-o postare pe Facebook, Bolojan atrage atenția primarilor din țară că nu vor scăpa de tăierile din administrația locală.

Ilie Bolojan atacă primăriile pe Facebook

Într-o postare vide pe Facebook, Ilie spune că fără să taie de la primăriile din teritoriu nu vom ajunge nicăieri. Deși acest text l-am mai auzit. Și de la Bolojan, și de la Grindeanu. Însă nimeni nu face nimic. Românii au rămas cu taxele, iar în instituții, sinecuriștii nu au nicio problemă.

„Sunt niște probleme pe care nu le putem nega. Deficitul foarte mare, pe care trebuie să îl corectăm. Când am venit în guvernare… Ca să putem evita suspendarea fondurilor europene a trebuit să luăm imediat un pachet de măsuri cre au constat în bună parte nu doar din reduceri, ci și din creșteri de taxe.”, spune Ilie Bolojan

De fapt nu sunt reduceri de nicăieri. Ci doar creșteri de taxe. Iar ne păcălește Bolojan

„De multe ori am fost inflexibil. Pentru că trebuie să reducem cheltuielile. Din administrația locală, din administrația centrală. Că nu se poate altfel. Dacă doar mimăm lucrurile, ceea ce este foarte simplu, la un moment dat aceste realități vin peste noi. Iar banii aceștia în loc să se ducă în lucrări de investiții, în comunele și orașele unde acești oameni trăiesc, se duc în salariile unor aparate publice care nu se justifică.”, spune șeful Guvernului pe Facebook.

Însă, din nou sunt doar vorbe. Din nou, Bolojan ne spune ce trebuie făcut. Însă nu are nicio soluție să și facă. Vom avea iar certuri de ochii lumii în Coaliție, iar vom afla cum se sacrifică politicienii pentru noi, dar nu se va întâmpla nimic. Și avem exemplul cel mai recent: . Au tras de timp luni de zile până au ajuns unde voiau. Să nu schimbe nimic. Iar acum, se pare că nici nu vom avea vreo tăiere anul acesta. Poate nici la anul…